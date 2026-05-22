Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı | YÖK açıkladı: Hiçbir öğrenci mağdur edilmeyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Kararın ardından YÖK'ten yapılan açıklamada hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceği bildirildi.
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
- Karar, Can Holding'e başlatılan operasyon sonrası TMSF'ye devredilen üniversiteye 12 Eylül 2025'de kayyım atanmasının ardından geldi.
- YÖK, öğrencilerin ve personelin mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.
- Faaliyet izni kaldırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Kararın yasal dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi olarak gösterildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
Kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi. Kararın ardından YÖK'ten açıklama geldi.
GEREKLİ TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE ALMAKTADIR
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun'un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.
KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK
Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
KAYYUM ATANMIŞTI
Can Holding'e başlatılan operasyon sonrası TMSF'ye devredilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne 12 Eylül 2025'de kayyum atanmıştı.
