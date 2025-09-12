PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding'e kara para operasyonu sonrası TMSF'ye devredilmişti! İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu. Soruşturmanın gerekçesi olarak “kara para aklama”, “suç örgütü kurma”, “vergi kaçakçılığı” ve “dolandırıcılık” suçlamaları öne çıktı. TMSF'ye devredilen Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı. Kayyum Heyeti'nden yapılan açıklamada, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edeceği belirtildi.

Can Holding'e kara para operasyonu sonrası TMSF'ye devredilmişti! İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı

Can Holding'e başlatılan operasyon sonrası TMSF'ye devredilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı.

KAYYUM HEYETİNDEN AÇIKLAMA

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

