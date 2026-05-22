Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Genel Başkan Özgür Özel ile MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin parti organlarının karar kesinleşinceye kadar göreve iadesine hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nı mutlak butlan nedeniyle iptal etti.

Mutlak butlan ne demek?

Türk hukuk sisteminde sıkça başvurulan kavramlardan biri olan mutlak butlan, hukuk düzeni tarafından baştan itibaren geçersiz sayılan işlemleri ifade eder.

Hukuki bir işlemin doğduğu andan itibaren hiçbir hüküm ve sonuç doğurmamış sayılması anlamına gelen bu kavram sadece taraflar arasında değil, toplum düzeni bakımından da büyük önem taşır. Bu nedenle mutlak butlan özel bir geçersizlik hali olarak kabul edilir.

Latince'de "null and void ab initio" şeklinde ifade edilen bu kavram, borçlar hukukundan medeni hukuka, idare hukukundan ticaret hukukuna kadar birçok alanda uygulama alanı bulur.