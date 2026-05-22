Muğla’da ormanlara 5 aylık giriş yasağı

Yasak kapsamına Yılanlı, Karadağ, Kıran, Akbük, Hisarönü, Bozburun, Sedir Adası, Armutalan ve Beldibi dahil çok sayıda ormanlık alan alındı.

Muğla'da artan sıcaklıklar ve yükselen yangın riski nedeniyle bazı ormanlık alanlara girişler 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Kararın Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alındığı bildirilirken, Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla belirlenen bölgelere yalnızca yetkili makamlardan izin alan kişilerin giriş yapabileceği aktarıldı.

PİKNİK VE ATEŞ YAKMAK DA YASAK

Karar kapsamında ormanlık alanların çevresinde ve içinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal ve semaver yakılması ile ateşli faaliyetlerde bulunulması yasaklandı.

Ayrıca orman içi yollarda ATV, UTV ve motosikletlerle sportif amaçlı etkinlik yapılmasına da izin verilmeyecek.

KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK

Valilik, alınan tedbirlere uymayan kişiler hakkında adli ve idari işlem uygulanacağını duyurdu. Açıklamada, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesileceği belirtildi.

YASAK KAPSAMINDAKİ BÖLGELER

Giriş yasağı getirilen başlıca ormanlık alanlar arasında "Yılanlı, Karadağ, Kıran, Kuyucak, Turnalı, Sarnıç, Denizova, Akbük, Yerkesik, Algı, Çiftlik, Menteşe, Günnücek, İçmeler, Asparan, Çetibeli, Gökçe, Yeşilbelde, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Bayır, Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Karaca, Çamlı, Adaköy, Sedir Adası ve çevresi, Armutalan ve Beldibi ormanları" yer aldı.