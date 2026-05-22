İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayılan araçlarda pense, tornavida ve çekme halatı bulundurma zorunluluğu getirildiği iddialarını yalanladı.

İçişleri Bakanlığı bayram öncesi sosyal medyada yayılan "Araçlarda pense, tornavida ve çekme halatı bulundurma zorunluluğu getirildi" iddialarına ilişkin açıklama gerçekleştirdi.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Bakanlık, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığını, mevcut uygulamanın ise en son 2012 yılında güncellenen yönetmelik maddelerine dayandığını bildirdi.