İçişleri Bakanlığı'ndan araçlarda “pense ve tornavida zorunluluğu” iddialarına yalanlama: Yeni bir düzenleme yok
İçişleri Bakanlığı, bayram öncesi sosyal medyada yayılan “araçlarda pense, tornavida ve çekme halatı bulundurma zorunluluğu getirildi” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığını, yeni bir düzenleme bulunmadığını bildirdi. Açıklamada vatandaşlara asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
"YENİ BİR DÜZENLEME YOK"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur.
Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.