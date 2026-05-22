Hatay için acil destek paketi devrede: 30 milyon liralık kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Hatay’daki afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kente 30 milyon liralık kaynak aktarıldığını açıkladı. Kentte etkili olan sel felaketinde can kaybı 4’e yükselirken, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Hızlı Özet Göster
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'daki sel felaketi sonrası afetzedelerin temel ihtiyaçları için 30 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
- Hatay'da metrekareye 157,2 kilogram yağış düşmesi sonucu Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde yollar çöktü, ev ve iş yerleri su bastı.
- Akdeniz ile Asi Nehri'nin birleştiği noktada bulunan cesedin 19 yaşındaki D.H.'ye ait olduğu belirlendi ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hasar tespit incelemeleri ve hane ziyaretleri yaparken, Psikososyal Destek ekipleri vatandaşlara manevi destek sağlıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da meydana gelen sel felaketinin ardından afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
Göktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hatay'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İlimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada titizlikle çalışıyor, hasar tespit incelemelerimize ve hane ziyaretlerimize devam ediyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle vatandaşlarımıza manevi destek sağlıyor, bu zorlu süreci birlikte aşıyoruz. Her zaman olduğu gibi, güçlü sosyal hizmet ağımızla Hatay'ımızın yanındayız."
KENTTE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü Hatay'da etkili olan sağanak, birçok ilçede büyük yıkıma neden oldu. Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ'da yollar çökerken, ev ve iş yerlerini su bastı.
Son olarak ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, Akdeniz ile Asi Nehri'nin birleştiği noktada bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan 19 yaşındaki D.H.'ye ait olduğu belirlenmesiyle, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.