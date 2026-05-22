CANLI | Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Turkuvaz Medya'ya teşekkür eden Başkan Erdoğan enerji arz güvenliğinin milli güvenlik ve kalkınma için kritik önemde olduğunu vurguladı.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.
- Erdoğan, enerji arz güvenliğinin milli güvenlik ve kalkınma için kritik önemde olduğunu vurguladı.
- Zirvenin düzenlenmesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti.
- Küresel değişen manzarada enerji güvenliği ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.
- Son küresel olayların enerji arz güvenliğinin önemini gösterdiğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisinde sizleri konul etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR
Değişen küresel manzarada enerji güvenliği ve işbirliği konusuyla tertiplenen zirvenin sektörünün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Zirvenin ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya'ya teşekkür ediyorum.
ENERJİ MİLLİ GÜVENLİĞİN ÖNEMLİ BİR GÜÇ UNSURU
Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda önem kazandığı bir süreçteyiz. Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın ve bölgesel istikrar için önemli olan bir güç unsuru olmayı perçinliyor. Enerji kaynaklarını maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için önemli hale geliyor. Son olaylar enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır.
ENERJİ KÖPRÜSÜ TÜRKİYE
Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, geçiş ve kavşak noktasıdır.
Türkiye dev bir enerji altyapısına sahiptir.