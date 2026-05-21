Uyuşturucu baronlarının gizli hattı çöktü! Sky ECC’den suç trafiği ortaya çıktı
Uluslararası işbirliğiyle yürütülen Argus operasyonunda, organize suç örgütlerinin “en güvenli haberleşme ağı” olarak kullandığı Sky ECC sisteminin şifreleri kırıldı. Belçika, Fransa ve Hollanda’nın ortak operasyonuyla yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirilirken, uyuşturucu sevkiyatlarından infaz talimatlarına kadar birçok suç bağlantısı ortaya çıkarıldı. Europol koordinasyonunda yürütülen süreçte Türkiye de milyonlarca Türkçe ve Kürtçe mesajın çözümüne destek vererek uluslararası suç ağlarının deşifre edilmesinde kritik rol oynadı.
- Belçika, Hollanda ve Fransa'nın ortak operasyonuyla organize suç örgütlerinin kullandığı Sky ECC şifreli iletişim sistemi Mart 2021'de kapatıldı ve yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirildi.
- Europol koordinasyonundaki operasyonda uyuşturucu sevkiyatları ve infaz talimatları ortaya çıkarılırken 1 milyar eurodan fazla suç gelirine el konuldu.
- Hollandalı teknisyenlerin geliştirdiği Ortadaki Adam tekniğiyle 70 bin konuşma dinlenerek Kanada merkezli Sky Global'e ait sistemin şifreleri çözüldü.
- Türkiye, Europol'ün talebi üzerine sistemdeki 4 bin 500 Türkiye kullanıcısına ait 8 milyondan fazla Türkçe ve Kürtçe mesajın çözümünü ve analizini yaptı.
- Sky ECC sistemi GSM numarası yerine altı haneli kodlar kullanıyor, mesajları otomatik imha ediyor ve uzaktan veri silme özelliğine sahipti.
Avrupa'da organize suç örgütlerinin "güvenli iletişim ağı" olarak kullandığı Sky ECC sistemi, Belçika merkezli soruşturmayla deşifre edildi.
Fransa, Hollanda ve Belçika'nın ortak yürüttüğü dev operasyonda milyarlarca veriye ulaşılırken, uyuşturucu trafiğinden infaz planlarına kadar birçok suç bağlantısı ortaya çıkarıldı.
Europol koordinasyonunda yürütülen süreçte Türkiye de devreye girerek milyonlarca Türkçe ve Kürtçe mesajın çözümüne destek verdi.
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Belçika polisi 2018'de yürüttüğü uyuşturucu soruşturmalarında, suçluların ellerinde daha önce rastlamadıkları türden telefonlar olduğunu fark etti.
SKY ECC SİSTEMİ NEDİR?
Sky ECC, Kanada merkezli Sky Global şirketi tarafından geliştirilen ve kullanıcılara üst düzey gizlilik vadeden, abonelik tabanlı kriptolu bir mesajlaşma uygulaması ve sistemidir.
Bu cihazların kolluk kuvvetlerinin takibini engellemek için özel tasarlanan Kanada merkezli SKY Global'e bağlı Sky ECC sistemine ait olduğu belirlendi. Belçikalı yetkililer; sistemi, suç örgütlerine güvenli liman sağladığı gerekçesiyle incelemeye aldı.
ŞİFRELİ SİSTEMDE İZ BIRAKMAYAN İLETİŞİM
Anonimliği en üst düzeye çıkarmak için GSM numarası yerine altı haneli Sky-ID kodları kullanılıyor; mesajlar belirli bir süre sonra otomatik imha ediliyordu.
Bir diğer özellik ise, polis baskını gibi durumlarda cihazdaki tüm verileri saniyeler içinde yok eden panik butonu gibi uzaktan silme özelliğine sahip olmasıydı.
GİZLİ TRAFİK ADIM ADIM İZLENDİ
Soruşturma Hollanda'da da aynı sistemin devreye girdiğini ortaya koydu. Hollanda, sistemin ana sunucularının Fransa'nın Roubaix kentinde olduğunu saptayarak Fransız yetkilileri bilgilendirdi.
2019'da Fransa'nın sürece resmen dahil olmasıyla operasyonun seyri değişti. Fransız adli makamlarından alınan özel izinlerle, Sky ECC sunucularından geçen tüm trafik gizlice izlenmeye ve kaydedilmeye başlandı.
ŞİFRELER ÇÖZÜLDÜ, SUÇ TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU
Hollandalı teknisyenlerin geliştirdiği Ortadaki Adam (Man In The Middle) tekniğiyle, 70 bin konuşma gizlice dinlenerek sistemin şifreleri çözüldü.
Suç ağının rahatça izlenebilmesi ve kapsamlı operasyonlar için Belçika, Hollanda ve Fransa Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) isimli bir ekip kurdu.
Ekip Mart 2021'de yaptıkları Argus operasyonuyla platformu tamamen kapatırken, kolluk kuvvetleri sitemin veri setlerine ulaştı. Operasyon sonucunda yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirildi ve bunların 500 milyonu daha ilk ay içerisinde çözüldü.
Veri havuzu, uyuşturucu sevkiyatlarından infaz talimatlarına kadar binlerce suç unsurunu gün yüzüne çıkardı. Mahkemeler, bu mesajların elde ediliş yöntemini hukuka uygun bularak kanıt olarak kabul etti.
1 milyar eurodan fazla nakit suç gelirine el konuldu. Binlerce kişinin ise soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTENDİ
Operasyonun küresel etkisi 30 Ocak 2023'te Türkiye'ye de uzandı. Europol bünyesinde kurulan görev gücü, sistemdeki 170 bin kişiden yaklaşık 4 bin 500'ünün Türkiye'de olduğunu tespit etti. Türkçe ve Kürtçe yazışmaların çözümü için Türkiye'den destek talep edildi.
Türkiye, suç örgütü üyelerine ait 8 milyondan fazla mesajın çözümü ve analizini yaptı. Türkiye üzerinden geçen uyuşturucu rotaları ve uluslararası çapta faaliyet gösteren birçok suç örgütü liderinin kimliği deşifre edilerek büyük narkotik operasyonlarının önü açıldı.
