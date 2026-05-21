Uyuşturucu baronlarının gizli hattı çöktü! Sky ECC’den suç trafiği ortaya çıktı

Sky ECC sistemi GSM numarası yerine altı haneli kodlar kullanıyor, mesajları otomatik imha ediyor ve uzaktan veri silme özelliğine sahipti.

Türkiye, Europol'ün talebi üzerine sistemdeki 4 bin 500 Türkiye kullanıcısına ait 8 milyondan fazla Türkçe ve Kürtçe mesajın çözümünü ve analizini yaptı.

Europol koordinasyonundaki operasyonda uyuşturucu sevkiyatları ve infaz talimatları ortaya çıkarılırken 1 milyar eurodan fazla suç gelirine el konuldu.

Belçika, Hollanda ve Fransa'nın ortak operasyonuyla organize suç örgütlerinin kullandığı Sky ECC şifreli iletişim sistemi Mart 2021'de kapatıldı ve yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirildi.

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Belçika polisi 2018'de yürüttüğü uyuşturucu soruşturmalarında, suçluların ellerinde daha önce rastlamadıkları türden telefonlar olduğunu fark etti.

SKY ECC SİSTEMİ NEDİR? Sky ECC, Kanada merkezli Sky Global şirketi tarafından geliştirilen ve kullanıcılara üst düzey gizlilik vadeden, abonelik tabanlı kriptolu bir mesajlaşma uygulaması ve sistemidir.

Bu cihazların kolluk kuvvetlerinin takibini engellemek için özel tasarlanan Kanada merkezli SKY Global'e bağlı Sky ECC sistemine ait olduğu belirlendi. Belçikalı yetkililer; sistemi, suç örgütlerine güvenli liman sağladığı gerekçesiyle incelemeye aldı.

ŞİFRELİ SİSTEMDE İZ BIRAKMAYAN İLETİŞİM

Anonimliği en üst düzeye çıkarmak için GSM numarası yerine altı haneli Sky-ID kodları kullanılıyor; mesajlar belirli bir süre sonra otomatik imha ediliyordu.

Bir diğer özellik ise, polis baskını gibi durumlarda cihazdaki tüm verileri saniyeler içinde yok eden panik butonu gibi uzaktan silme özelliğine sahip olmasıydı.