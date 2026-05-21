CANLI YAYIN
Geri

ASELSAN’dan yapay zeka destekli güvenlik hamlesi | SSB ile 470 milyon dolarlık satış sözleşmeler imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri için yaklaşık 470 milyon dolarlık dev sözleşme imzalandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, toplam tutarı 469 milyon 974 bin dolar olan anlaşma kapsamında teslimatların 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Söz konusu proje, yapay zeka destekli güvenlik teknolojilerinde dikkat çeken adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ASELSAN’dan yapay zeka destekli güvenlik hamlesi | SSB ile 470 milyon dolarlık satış sözleşmeler imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı yaklaşık 470 milyon dolar tutarında satış sözleşmeler imzalandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DEV ANLAŞMA

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

ASELSAN’dan yapay zeka destekli güvenlik hamlesi | SSB ile 470 milyon dolarlık satış sözleşmeler imzalandı-2

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 469 milyon 974 bin dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ASELSAN’dan yapay zeka destekli güvenlik hamlesi | SSB ile 470 milyon dolarlık satış sözleşmeler imzalandı-4 ASELSAN’dan yapay zeka destekli güvenlik hamlesi | SSB ile 470 milyon dolarlık satış sözleşmeler imzalandı-5 ASELSAN’dan yapay zeka destekli güvenlik hamlesi | SSB ile 470 milyon dolarlık satış sözleşmeler imzalandı-6

CANLI | Başkan Erdoğan'dan EFES-2026 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar
SONRAKİ HABER

Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler