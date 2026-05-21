ASELSAN’dan yapay zeka destekli güvenlik hamlesi | SSB ile 470 milyon dolarlık satış sözleşmeler imzalandı
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri için yaklaşık 470 milyon dolarlık dev sözleşme imzalandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, toplam tutarı 469 milyon 974 bin dolar olan anlaşma kapsamında teslimatların 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Söz konusu proje, yapay zeka destekli güvenlik teknolojilerinde dikkat çeken adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ DEV ANLAŞMA
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 469 milyon 974 bin dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
