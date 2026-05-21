8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da kapılarını açtı! Bilal Erdoğan'dan birlik mesajı: "Kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız"

8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da kapılarını açtı.

"KÜLTÜRÜMÜZÜN ZENGİNLİKLERİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"



Festival kapsamında yapılacak etkinliklerde çocukların ve ailelerin geleneksel kültürle buluşacağını ifade eden Erdoğan, "Bu yıl yine burada 4 gün boyunca kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla, büyüklerimizle ailece bir arada geleneğin kokusunu, havasını soluyacağız ve dünyanın dört bir yanından gelen misafir sanatçıları, sporcuları, kültür insanlarını hep birlikte burada ağırlayacağız. Bugün buraya gelen çocuklar kültürel zenginliğin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunu yaşayacaklar, hissedecekler." dedi.