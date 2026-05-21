8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da kapılarını açtı! Bilal Erdoğan'dan birlik mesajı: "Kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız"
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılış etkinliğinde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu yıl yine burada 4 gün boyunca kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız." dedi.
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.Bilal Erdoğan Etnospor'da konuştu
Bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı. Ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.
Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festival boyunca kültürel zenginliklerin hep birlikte yaşanacağını söyledi.
ÇOK SAYIDA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Ziyaretçileri selamlayan Erdoğan, festival boyunca güreşler ve atlı sporlar başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydetti.
"KÜLTÜRÜMÜZÜN ZENGİNLİKLERİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"
Festival kapsamında yapılacak etkinliklerde çocukların ve ailelerin geleneksel kültürle buluşacağını ifade eden Erdoğan, "Bu yıl yine burada 4 gün boyunca kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla, büyüklerimizle ailece bir arada geleneğin kokusunu, havasını soluyacağız ve dünyanın dört bir yanından gelen misafir sanatçıları, sporcuları, kültür insanlarını hep birlikte burada ağırlayacağız. Bugün buraya gelen çocuklar kültürel zenginliğin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunu yaşayacaklar, hissedecekler." dedi.
İstanbul'un uluslararası önemine dikkati çeken Erdoğan, konuşmaların ardından çocuklarla birlikte kurdele keserek festivalin açılışı yaptı.