CHP'de manifesto çatlağı büyüyor: Binadan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı video mesaj ve "mutlak butlan" tartışmaları parti içindeki bölünmeyi derinleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun politikalarının AK Parti'nin değirmenine su taşıdığını ve ülkenin demokratik geleceğine zarar verdiğini savunan CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, eski liderin parti binasındaki fotoğrafını indirdi.
Hızlı Özet Göster
- Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını parti binasından kaldırdı.
- İlçe Başkanı Abanoz, Kılıçdaroğlu'nun mevcut politikalarının AK Parti'nin çıkarlarına hizmet ettiğini ve partiyi yanlış yola sürüklediğini savundu.
- Fotoğrafın kaldırılması eylemi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı video mesaj sonrası parti içinde yaşanan görüş ayrılıkları sırasında gerçekleşti.
- Tuğrul Abanoz, olası bir yönetim değişikliği durumunda Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını geri asacak bir yönetimin kendileri olmayacağını ifade etti.
- CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun manifestosuna destek verenler ile mevcut genel başkan Özgür Özel'i savunanlar arasında bölünme yaşanıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti binasında bulunan fotoğrafını kaldırarak, "Bu resmi biz indiriyoruz. Oldu da mutlak butlan gelirse, sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz" dedi.CHP'de "fotoğraf" krizi: Kılıçdaroğlu’nun resmi duvardan indirildi!
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde "mutlak butlan" tartışmalarının sürdüğü süreçte ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu yayımladığı video mesajla dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, CHP bölündü.
PARTİ BİNASINDAN KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFI KALDIRILDI
CHP içinden bir kesim Kılıçdaroğlu'na destek verirken bir kısım da Özgür Özel'i savunmaya devam etti. Tam bu esnada CHP Akçakoca parti binasında bir grup partili tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvardan kaldırıldı.
İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Teşkilatı olarak sadece Akçakoca'da değil Türkiye'nin dört bir yanında halkımız adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi ideolojik ve stratejik olarak yanlış bir yola sürüklediğini kabul ediyor ve onun simgesini duvarlarımızdan indiriyoruz.
Bu karar; halkın hakikat arayışını siyasette namuslu ve doğru bir duruşun talibidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavırları açıkça AK Parti'nin değirmenine su taşımaktan başka bir anlama gelmiyor.
Bu söylem ve politikalar, ülkenin demokratik geleceğine zarar veriyor. Bizler AK Parti'nin çıkarları için değil halkın iradesi ve milletin menfaati için duruyoruz. Bu resmi biz indiriyoruz. Oldu da mutlak butlan gelirse, sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz" diyerek Kılıçdaroğu'nun fotoğrafını duvardan indirdi.