CHP'de manifesto çatlağı büyüyor: Binadan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

CHP içinden bir kesim Kılıçdaroğlu'na destek verirken bir kısım da Özgür Özel'i savunmaya devam etti. Tam bu esnada CHP Akçakoca parti binasında bir grup partili tarafından Kemal Kılıçdaroğlu 'nun fotoğrafı duvardan kaldırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Kemal Kılıçdaroğlu 'nun parti binasında bulunan fotoğrafını kaldırarak, "Bu resmi biz indiriyoruz. Oldu da mutlak butlan gelirse, sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz" dedi.

Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı.

İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Teşkilatı olarak sadece Akçakoca'da değil Türkiye'nin dört bir yanında halkımız adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi ideolojik ve stratejik olarak yanlış bir yola sürüklediğini kabul ediyor ve onun simgesini duvarlarımızdan indiriyoruz.

Bu karar; halkın hakikat arayışını siyasette namuslu ve doğru bir duruşun talibidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavırları açıkça AK Parti'nin değirmenine su taşımaktan başka bir anlama gelmiyor.