Türk Mehteri ABD’de sahne aldı: Times Meydanı’nda büyük ilgi

Organizasyonun temel amacı Türk kültürünün ve geleneksel sanatlarının uluslararası alanda tanıtılması olarak açıklandı.

Etkinliğe New York Başkonsolosluğu yetkilileri, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ABD'nin New York kentinin simge noktalarından Times Meydanı, Türk kültürünü yansıtan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

60 kişilik Mehter Takımı'nın sahne aldığı konserde Osmanlı dönemine ait marşlar ve geleneksel ezgiler seslendirildi. Tarihi kıyafetleriyle sahne alan ekip, Times Meydanı'nda hem görsel hem de müzikal bir şölen sundu.