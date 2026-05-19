Türk Mehteri ABD’de sahne aldı: Times Meydanı’nda büyük ilgi
New York’un simge noktası Times Meydanı, Mehter Takımı’nın tarihi marşlarıyla yankılandı. TASC öncülüğünde düzenlenen etkinlikte sahne alan 60 kişilik Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı, Osmanlı marşları ve geleneksel ezgilerle hem Türk vatandaşlarına hem de Amerikalı turistlere unutulmaz anlar yaşattı.
ABD'nin New York kentinin simge noktalarından Times Meydanı, Türk kültürünü yansıtan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye'den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı, tarihi marşlarıyla meydanı dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.Dünyanın kalbinde, Times Meydanı'nda unutulmaz mehter konseri
60 kişilik Mehter Takımı'nın sahne aldığı konserde Osmanlı dönemine ait marşlar ve geleneksel ezgiler seslendirildi. Tarihi kıyafetleriyle sahne alan ekip, Times Meydanı'nda hem görsel hem de müzikal bir şölen sundu.
MEHTER TAKIMI'NDAN KÜLTÜREL ŞÖLEN
Konser boyunca Mehter Takımı tarafından seslendirilen "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve çeşitli tarihi marşlar izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla alan gelen vatandaşlar marşlara eşlik ederken, çok sayıda Amerikalı turist de gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı. Gösteriyi izleyenler tarihi marşları alkışlarla karşıladı.
Konsere New York Başkonsolosluğu yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı. TASC tarafından düzenlenen konserin, Türk kültürünün ve geleneksel sanatlarının tanıtımına katkı sağlaması hedeflenirken, Mehter Takımı'nın performansı New York'taki Türk toplumunun kültürel birlikteliğini de gözler önüne serdi.