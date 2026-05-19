Sıfır Atık Forumu için 183 Ülke akredite oldu: İklim diplomasisinin kalbi İstanbul’da atacak

Bu buluşma, sıfır atığı çevresel bir uygulama alanı olmaktan çıkararak; iklim diplomasisi, ekonomik dayanıklılık ve uluslararası iş birliği başlıklarının merkezine yerleştiriyor.

Bu yıl 160'tan fazla ülkeden 5.000'den fazla üst düzey delegenin ve 100'ün üzerinde bakanın resmi kayıt yaptırdığı forum, üç gün boyunca küresel sürdürülebilirlik mimarisinin şekillendiği stratejik bir merkez olacak.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) ana paydaşlığıyla organize edilen forum; katılımcı ülke sayısı, çok taraflı diplomatik temasları, bakanlık düzeyinde gerçekleştirilecek stratejik oturumları ve küresel politika çıktıları itibarıyla dünyadaki en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 5–7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu için şu ana kadar 183 ülke kayıt yaptırırken, 8 eski devlet başkanı ve 200'ün üzerinde bakan da Forum'da yer alacak.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayeleriyle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı , bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu'nu Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirecek.

Sıfır Atık Vakfı, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu'nu Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirecek.

FORUMA, 8 ESKİ DEVLET BAŞKANI VE 200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK

Diplomatik katılım düzeyi ise forumun küresel etkisini ortaya koyan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. 200'ün üzerinde belediye başkanı, valiler, küresel fon yöneticileri ve 8 eski devlet başkanının katılımıyla forum, yerel yönetimlerden uluslararası finans kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede üst düzey temsil sağlıyor. Böylece çok katmanlı bir yönetişim modeli İstanbul'da somut bir zemine kavuşuyor.

183 ÜLKE FORUM İÇİN AKREDİTE OLDU

Geçtiğimiz yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan tarihi İstanbul Deklarasyonu'nun ardından, bu yıl forum sonunda, şu ana kadar akredite olan 183 ülkenin imzalaması hedeflenen kapsamlı bir Sonuç Bildirgesi hazırlanıyor. Bu bildirgeyle birlikte sıfır atık yaklaşımının gönüllü bir iyi niyet beyanının ötesine geçerek, küresel ölçekte somut taahhütlere dayalı bir politika çerçevesine dönüşmesi amaçlanıyor.