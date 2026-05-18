Şanlıurfa'da sahte rapor operasyonu: 38 adrese eş zamanlı baskın | Sağlıkçılar gözaltında
Sahte evrak ile sağlık raporu düzenleyerek haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik Şanlıurfa'da geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin uzun süreli takibi neticesinde belirlenen 38 adrese şafak vakti eş zamanlı girildi. Operasyon kapsamında sağlık sektörü çalışanlarının aralarında yer aldığı 45 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda yasa dışı faaliyetleri kanıtlayan dijital veri depolama cihazları ile sahte belgelere el konuldu. Olayla bağlantılı adli soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.
Hızlı Özet Göster
- Şanlıurfa'da jandarma, sahte sağlık raporu üreten şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi.
- Operasyonda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 45 şüpheli yakalandı.
- 38 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirildi.
- Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
- Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da sahte sağlık raporu üreten şebeke, jandarmanın düzenlediği eş zamanlı baskınlarla çökertildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile JASAT ekipleri, kent merkezinde sahte belge düzenleyen şüphelileri takibe aldı. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde belirlenen 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BASKIN
Gerçekleştirilen baskınlarda aralarında sağlık çalışanlarının bulunduğu 45 şüpheli yakalandı. Ekipler şüphelileri ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürdü.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda dijital materyal ile çeşitli evraklar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.