Kamudaki kripto ağa deşifre: 7’si faal görevde 24 FETÖ'cüye operasyon

24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 7'sinin halen kamu kurumlarında görevde olduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordineli çalışmayla örgütün kripto üyelerini deşifre etti.

Devletin kılcal damarlarına sızarak karanlık emellerini hayata geçirmeye çalışan hain terör örgütü FETÖ'nün kamudaki gizli hücrelerine yönelik çember giderek daralıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yeni operasyonun düğmesine basıldığını duyurdu.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen titiz soruşturma kapsamında, ihanet şebekesinin operasyonel hatlarını kullanan kripto isimler tek tek deşifre edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, örgütün karanlık yüzü bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı.