Kamudaki kripto ağa deşifre: 7’si faal görevde 24 FETÖ'cüye operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü’nün kamudaki kripto hücreleri, MİT ve Emniyet’in ortaklaşa yürüttüğü başarılı operasyonla deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ByLock kullanıcısı ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan 24 kişi belirlendi. İhanet şebekesinin faaliyetlerine katıldıkları delillerle saptanan, 7’si halen aktif kamu görevlisi şüphelileri adalete teslim etmek için 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.
Devletin kılcal damarlarına sızarak karanlık emellerini hayata geçirmeye çalışan hain terör örgütü FETÖ'nün kamudaki gizli hücrelerine yönelik çember giderek daralıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yeni operasyonun düğmesine basıldığını duyurdu.
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen titiz soruşturma kapsamında, ihanet şebekesinin operasyonel hatlarını kullanan kripto isimler tek tek deşifre edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, örgütün karanlık yüzü bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı.
BYLOCK VE ANKESÖR AĞI ÇÖKERTİLDİ
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı saptandı.
Ayrıca ihanet şebekesinin klasik iletişim yöntemi ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bıraktıkları belirlendi.
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin itirafçı beyanlarının bulunduğu öğrenildi.
7'Sİ HALA KAMUDA GÖREVDE
Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında somut deliller elde edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 7'sinin çeşitli kamu kurumlarında faal görevde bulunduğu bildirildi.
Şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.