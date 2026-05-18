Ödüllü girişimci değil kumar baronu: 13 milyon vatandaşın verisini sızdıran Burak Başel her yerde aranıyor

Burak Başel adı, dünya çapındaki vergi kaçakçılığı ve offshore ağlarını deşifre eden ünlü Paradise Papers (Cennet Belgeleri) sızıntılarında da "Pronet Payment Systems" şirketiyle yer almıştı.Başel; Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar dünya üzerindeki binlerce canlı müsabakanın bahis verilerini ve canlı bahis akış platformunu tek elden yönetti. Türkiye'de çöken 49 dev bahis sitesi de dahil olmak üzere, illegal sistemlerin neredeyse tamamı onun sağladığı teknik omurgayla nefes alıyordu. Başel'in yolu, 2022'de uğradığı suikast sonucu öldürülen kumar baronu Halil Falyalı ve onun Malta'daki uzantılarıyla da kesişti. Her ne kadar avukatları aracılığıyla "Falyalı ile sadece ticari bir yazılım satışı ilişkisi olduğunu" iddia etse de Türk savcılığı ve siber ekipleri, Başel'in Malta'daki Paymix hattı üzerinden yürüttüğü finans ağının doğrudan bu büyük illegal ekosistemin merkez üssü olduğunu saptadı.Başel, kurduğu yasadışı yapıyı gizlemek için muazzam bir küresel PR (halkla ilişkiler) çalışması yürüttü. Şirketler grubu olan Basel Holding üzerinden meşruiyet devşirdi. 2017 ve 2018 yıllarında ABD'nin dünyaca ünlü ekonomi dergileri Entrepreneur ve Inc. gibi yayın organlarına "FinTech Öncüsü" ve "Silikon Vadisi'ne yatırım yapan Kıbrıslı Türk" başlıklarıyla konuk oldu. 2018'de KKTC'de "Yılın Girişimcisi" seçildi. Dubai hükümeti için devlet dairelerine gitmeden ehliyet, ruhsat ve tapu işlemlerini halleden "Smart Teller" adlı self-servis kiosklardan oluşan akıllı hükümet projesini yürüttü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel