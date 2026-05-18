CHP'li belediyede Muğlakart altyapısı yasadışı bahisle anılan Sipay'e emanet edildi: 300 bin vatandaşın kişisel verileri risk altında
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında, kara paraya finansal altyapı sağladığı öne sürülen elektronik ödeme şirketi Sipay'in, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ile uzun süre büyük ölçekli ortaklık yürüttüğü ortaya çıktı. Belediyenin sosyal yardımlardan ulaşıma kadar tüm sistemi bağladığı 300 bin kullanıcılı MuğlaKart'ın finansal altyapısını emanet ettiği Sipay'e, bu süreçte bütçeden yüklü ödemeler yapıldığı belirlendi. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yıl faaliyet iznini geçici olarak durdurduğu şirketle, yükselen tepkiler üzerine ancak geçen ay yollarını ayıran belediyenin, vatandaşların kimlik ve IBAN gibi kritik kişisel verilerini risk altında bıraktığı belirtildi.
- Muğla Büyükşehir Belediyesi, MuğlaKart uygulamasının ödeme altyapısını uzun süre Sipay'e emanet etti.
- Belediye, Sipay'e yüklü ödemeler yaptı ve MuğlaKart'ın şehirde 300 bine yakın kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.
- Vatandaşlar kartı temin ederken kişisel verilerini şirketle paylaştı.
- Sipay'in faaliyet izni geçen sene geçici olarak durdurulmuş, ardından lisansını yeniden elde etmişti.
- Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen ay Sipay ile yollarını ayırarak Vakıfbank ile anlaştı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin; sosyal yardımlar, banka ödemeleri ve ulaşım harcamaları gibi birçok kalemi tek kartta birleştiren MuğlaKart uygulamasının ödeme altyapısını uzun süre Sipay'e emanet ettiği öğrenildi.
Belediyeden şirkete yüklü ödemelerin yapıldığı bildirildi. Halihazırda MuğlaKart'ın şehirde 300 bine yakın kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Vatandaşların kartı temin ederken, kimlik numaralarından IBAN bilgilerine kadar birçok kişisel veriyi şirketle paylaştığı belirtildi.
GEÇEN AYA KADAR HİZMET VERDİ
Geçen sene ekim ayında TCMB tarafından geçici olarak faaliyet izni durdurulan Sipay, sonrasındaki hukuki süreç ile beraber lisansını yeniden elde etmişti. Bu gelişmelerin ardından büyük tepki çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, geçen ay Sipay ile yollarını ayırarak ödeme altyapısı konusunda Vakıfbank ile anlaştığı aktarıldı. Yüz binlerce vatandaşın kişisel verilerinin, bu süreçte 3'üncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmış olmasından endişe ediliyor.
Belediye ile Sipay arasındaki sözleşmede, "kullanıcıların Sipay tarafından ödeme hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için, iletişim bilgileri, adı-soyadı, unvanı, adresi, banka hesap ve IBAN bilgileri vermekle yükümlü olduğu" ifadeleri dikkat çekiyor.
Haber: Murathan Yıldırım
