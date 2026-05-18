CHP'li belediyede Muğlakart altyapısı yasadışı bahisle anılan Sipay'e emanet edildi: 300 bin vatandaşın kişisel verileri risk altında

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Muğla Büyükşehir Belediyesi, MuğlaKart uygulamasının ödeme altyapısını uzun süre Sipay'e emanet etti.

Belediye, Sipay'e yüklü ödemeler yaptı ve MuğlaKart'ın şehirde 300 bine yakın kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Vatandaşlar kartı temin ederken kişisel verilerini şirketle paylaştı.

Sipay'in faaliyet izni geçen sene geçici olarak durdurulmuş, ardından lisansını yeniden elde etmişti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen ay Sipay ile yollarını ayırarak Vakıfbank ile anlaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin; sosyal yardımlar, banka ödemeleri ve ulaşım harcamaları gibi birçok kalemi tek kartta birleştiren MuğlaKart uygulamasının ödeme altyapısını uzun süre Sipay'e emanet ettiği öğrenildi.



Belediyeden şirkete yüklü ödemelerin yapıldığı bildirildi. Halihazırda MuğlaKart'ın şehirde 300 bine yakın kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Vatandaşların kartı temin ederken, kimlik numaralarından IBAN bilgilerine kadar birçok kişisel veriyi şirketle paylaştığı belirtildi.