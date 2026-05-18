CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyon: 6 ihaledeki usulsüzlük için 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, CHP'li İBB'nin 6 ihalede usulsüzlük yaptığını tespit etti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" ne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER



Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ad Soyad Görev/Ünvan Ayhan TAŞ Daire Başkanı Murat ER Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Erkan KAVLAK Tekniker Erkan KOÇ Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs Hakan ÇAKIR Elektronik Sistemler Müdürü İbrahim YAŞAROĞLU Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs Menderes ÇAKMAK Mühendis Muhammet Sertaç KAZICI Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs Niyazi BAŞTÜRK Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs Zeynep DÜŞMEZ İnform Firması Ortağı İsmail KURTULUŞ Koloni İnşaat Firması Yetkilisi İhsan Sabri KURTULUŞ Koloni İnşaat Firması Yetkilisi Levent ILGIN İnform Firması Yetkilisi – Yurt Dışında firari

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlemişti.

Çalışmaların ardından İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

1 ŞÜPHELİ FİRARİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 12 şüphelinin düzenlenen operasyonda yakalandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel