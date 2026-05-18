CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyon: 6 ihaledeki usulsüzlük için 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik son dalga operasyonunda 6 ihalede usulsüzlük yaptığı tespit edildikten sonra gözaltına alınan 12 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, CHP'li İBB'nin 6 ihalede usulsüzlük yaptığını tespit etti.
  • İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında İBB'nin Yol Bakım ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanları bulunuyor.
  • Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
  • Operasyon kapsamında 1 şüpheli ise yurt dışında firari durumda.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

EMNİYET İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ad SoyadGörev/Ünvan
Ayhan TAŞDaire Başkanı
Murat ERAvrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü
Erkan KAVLAKTekniker
Erkan KOÇTeknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
Hakan ÇAKIRElektronik Sistemler Müdürü
İbrahim YAŞAROĞLUTeknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
Menderes ÇAKMAKMühendis
Muhammet Sertaç KAZICITeknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
Niyazi BAŞTÜRKTeknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs
Zeynep DÜŞMEZİnform Firması Ortağı
İsmail KURTULUŞKoloni İnşaat Firması Yetkilisi
İhsan Sabri KURTULUŞKoloni İnşaat Firması Yetkilisi
Levent ILGINİnform Firması Yetkilisi – Yurt Dışında firari

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlemişti.

Çalışmaların ardından İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 12 şüphelinin düzenlenen operasyonda yakalandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

