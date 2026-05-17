Bilal Erdoğan'dan Londra'da gurbetçilere mesaj: "Türkiye güçlendikçe diaspora güçleniyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türk diasporasının uluslararası alanda daha güçlü bir konumda olduğunu ifade etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan da konuşmasında, "Dünyadaki Türk diasporasının çok iyi noktalara geldiğini görmek bizi onurlandırıyor. Bu, Türkiye'ye de güç katıyor. Türkiye güçlendikçe diaspora, diaspora güçlendikçe Türkiye güçleniyor. Bir taraftan Türkiye'nin potansiyeli artıyor, bir taraftan da tersine beyin göçünün yaşandığı sektörler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği "YTB Diaspora 2.0 Buluşması" etkinliğine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YTB Başkanı Abdülhadi Turus, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özil ile çok sayıda davetli katıldı.

Erdoğan, Türkiye'nin sadece ülkesine geri dönenler için değil, Batı'da yaşayan kalifiye Müslümanlar için de gidecek bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ekonomide bir mutlak avantaj, bir de mukayeseli avantaj ilkesi var. Ticaret yaparken ülkeler mukayeseli avantaj üzerinden kazanırlar. Kültürde de böyle bir şey söz konusu. Batı kültürü ve medeniyeti 200 yılın getirdiği zafer sarhoşluğuyla, sömürgeciliğin getirdiği üstünlük kompleksiyle, kendi kültürünün de üstün olduğunu düşünüyor ve bunu dayatıyor." diye konuştu.

Bazı ülkelerin kültürünü pazarladığını ifade eden Erdoğan, Hindistan'ın yogayı dünyaya pazarlayabildiğini belirterek, "Bizde ne kadar çok bu tür değerler olduğunu düşünün. Ama bunları pazarlamak için bunları hakkıyla yapmak ve değerini bilmek gerekiyor." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin turizmde hizmet üstünlüğünü, iklim avantajını ve İstanbul Havalimanı avantajını kullandığını vurgulayarak, "Bize ait olan temaları da kullanmalıyız. Bizim de kendi kültürümüzü yaşamada ve sergilemede elimizi korkak alıştırdığımızı düşünüyorum. Türkiye güçlendikçe ve kültürel öğelerinin sunumu daha şık oldukça, diaspora da bulunduğu ülkede kendisini daha güçlü konuma taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, Türkiye içeride güçlendikçe diasporanın yükseldiğini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanının Cumhuriyet'in 100. yılında açması için 2002'de yazılan mektuplardan örnekler okudu.

Okulların 2002'deki halinden çok daha iyi durumda olduğunu anlatan Tekin, 2002'de sınıf sayısı 350 bin iken bu sayının bugün 750 bin olduğunu aktardı.