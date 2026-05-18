HSK'dan tarihi karar: Balyoz davasında mağdurların tazminatı FETÖ'cü hainlerden alınacak!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster HSK 2. Dairesi, Balyoz kumpasında mağdur edilenlere ödenen tazminatların FETÖ'cü eski hâkim ve savcılardan tahsil edilmesine karar verdi.

İlk karar 18 Eylül 2025'te, ikinci karar ise 26 Mart 2026'da verildi.

Kararda, devletin ödediği tazminatların rücu edilmesi için TCK'nın 257. maddesi kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet aranmayacağı belirtildi.

HSK, FETÖ'nün yargı içerisindeki örgüt mensuplarını kullanarak sahte deliller ve yasa dışı dinlemelerle kumpas davalarını organize ettiğini vurguladı.

FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen yargı mensuplarının isimleri kararda yer aldı.

FETÖ'nün emniyet, yargı ve askeri bürokrasi içindeki örgütlü yapılanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yürüttüğü en büyük operasyonlardan biri olan Balyoz kumpasında yeni bir hesaplaşma dönemi başladı. Yıllarca sahte dijital deliller, kurgu CD'ler, yasa dışı dinlemeler, gizli tanık ifadeleri ve örgütsel operasyonlarla yüzlerce general, amiral ve subay tutuklandı.



Binlerce asker ya cezaevine gönderildi ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edildi. FETÖ'nün yargı ve emniyet içerisindeki yapılanması üzerinden yürütülen operasyonlarla TSK'nın komuta yapısı büyük darbe aldı.



O FETÖ'cü yargı mensupları için HSK'dan tarihi karar geldi. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Balyoz kumpasında mağdur edilerek yıllarca cezaevinde kalan ve yeniden yargılamada beraat eden sanıklara devletin ödediği tazminatların, kumpasta görev alan FETÖ'cü eski hâkim ve savcılardan rücu yoluyla tahsil edilmesine hükmetti.

İKİ DOSYADA KARAR



HSK'nın hükmüne ilişkin ilk karar 18 Eylül 2025'te verildi. 2025/1436 sayılı dosyada, kumpas nedeniyle yıllarca cezaevinde kalan ve beraat eden Osman Kayalar'a ödenen tazminatın, kumpas davasında görev alan eski hâkim ve savcılardan tahsil edilmesine hükmedildi.



İkinci karar ise 26 Mart 2026'da verildi. 2026/424 sayılı dosyada, kumpas mağduru Ayhan Türker Koçpınar'a ödenen tazminat dolayısıyla oluşan kamu zararının da yine FETÖ irtibatlı eski hâkimlerden tahsil edilmesi kararlaştırıldı.



HUKUK TARTIŞMASINI BİTİRDİ



HSK 2. Dairesi yıllardır hukuk çevrelerinde tartışılan kritik bir soruya da cevap verdi. Kararda, devletin ödediği tazminatların hâkim ve savcılara rücu edilmesi için ayrıca TCK'nın 257. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçundan kesinleşmiş mahkûmiyet aranmayacağı belirtildi.