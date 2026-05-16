Yerli ve milli "EYP avcısı" EFES Tatbikatı'nda tanıtıldı: Elektromanyetik dalgayla hedefi devre dışı bırakıyor
İzmir’de düzenlenen EFES-2026 Tatbikatı kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi ilk kez tanıtıldı. Nisan ayında TSK envanterine giren yerli ve milli sistem, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla elektronik devreleri uzaktan devre dışı bırakarak mayın ve EYP tehditlerini güvenli mesafeden etkisiz hale getiriyor. Otonom kullanım ve elektronik karıştırma özellikleriyle dikkat çeken sistemin, tatbikatta dijital saat üzerindeki etkisi de uygulamalı olarak gösterildi.
İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen Elektronik Devreli El Yapımı Patlayıcı Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi ilk kez tanıtıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine Nisan ayında giren sistem, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla elektronik devreleri uzaktan etkisiz hale getirerek hem birliklerin harekat güvenliğini artırıyor hem de mayın ve EYP tehditlerine karşı sahada kritik avantaj sağlıyor.
YERLİ VE MİLLİ GÜÇ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Narlıdere ilçesindeki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen tanıtım faaliyetinde, görevli personel araç ve sisteme ilişkin bilgi verdi.
Aracın otonom kullanımını uygulamalı gösteren askeri personel, arazideki EYP düzeneğinin tespiti senaryosunu da gerçekleştirdi.
Araziye konulan EYP düzeneğinin bulunduğu alana gelen Elektronik Devreli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sisteminin bulunduğu araç, ilk olarak alandaki düzeneği tarama yaparak tespitini gerçekleştirdi.
ELEKTRONİK DEVRELERİ UZAKTAN DEVRE DIŞI BIRAKTI
Yüksek Güçlü Elektromanyetik Dalga (YGEM) yayarak düzeneği etkisiz hale getiren sistem, senaryo gereği bölgeye konulan bir dijital saatin üzerindeki etkisini de gösterdi.
Dalganın yayılmasıyla birlikte dijital saatin ekranındaki sayıların kaybolduğu, dalgaların durmasıyla birlikte saatin kendini formatlayıp yeniden çalışmaya başladığı görüldü.
EYP TEHDİDİNE KARŞI YENİ NESİL SİSTEM
Nisan ayında TSK envanterine giren sistem, hedefi fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak ve hedefteki elektronik devrelere zarar vererek işlevsiz hale getiriyor.
Tehditlerin güvenli mesafeden etkisiz hale getirilmesi ve birliklerin harekat emniyetinin artırılması, yol ve güzergah emniyeti, konvoy güvenliği ve mayın, EYP tehdidine karşı yürütülen faaliyetlerde kullanılan sistem, otonom sistemi ve elektronik karıştırma özelliği ile de öne çıkıyor.