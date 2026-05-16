Yerli ve milli "EYP avcısı" EFES Tatbikatı'nda tanıtıldı: Elektromanyetik dalgayla hedefi devre dışı bırakıyor

EYP TEHDİDİNE KARŞI YENİ NESİL SİSTEM

Nisan ayında TSK envanterine giren sistem, hedefi fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak ve hedefteki elektronik devrelere zarar vererek işlevsiz hale getiriyor.

Tehditlerin güvenli mesafeden etkisiz hale getirilmesi ve birliklerin harekat emniyetinin artırılması, yol ve güzergah emniyeti, konvoy güvenliği ve mayın, EYP tehdidine karşı yürütülen faaliyetlerde kullanılan sistem, otonom sistemi ve elektronik karıştırma özelliği ile de öne çıkıyor.

Simla Öğütcü