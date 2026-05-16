Tokat-Niksar yolunda yıllık 1,5 milyar lira tasarruf: 40 dakikadan 25 dakikaya düşüyor

Sözlerine, son günlerde Tokat'ta etkili olan aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve heyelan afetleri nedeniyle tüm Tokatlılara geçmiş olsun başlayan Uraloğlu, "Allah'a şükür, ilgili kurumlarımızın aldığı önlemler ve vatandaşlarımıza yapılan zamanlı uyarılar sayesinde can kaybı yaşanmadı. Devletimiz, yaraların sarılması ve vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için tüm imkanlarıyla burada, Tokat'ın yanındadır." dedi.

ULAŞIMDA 24 YILLIK DÖNÜŞÜM

Bakan Uraloğlu, ulaşım ve karayolu yatırımlarının sadece yol yapmak değil; ekonomiyi canlandırmak, ticareti hızlandırmak, turizmi geliştirmek, istihdamı artırmak ve bölgeler arası kalkınmayı eşit kılmak olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Modern bir karayolu ağı, üretimden pazara, tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar her alanda ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlar. Her kilometre bölünmüş yol, zamandan ve yakıttan tasarruf ederek işletmelerin rekabet gücünü yükseltir, lojistik maliyetlerini düşürür ve yeni yatırımları bölgeye çeker. İşte bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladık. Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık."

ANADOLU'NUN İLK MEDRESELERİNDEN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Tokat Niksar yolunun da önemli güzergahlardan biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat, sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden biri bu şehirdedir. Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içindedir. Tokat sıradan bir şehir değil, tarihin her döneminde önemli bir zanaat ve üretim merkezi oldu." diye konuştu.

Tokat'ın doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmasıyla da önemini her zaman koruduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de bu gerçeklerden hareketle Tokat'ın ulaşım ağının ve haberleşme altyapısının gelişmesi için büyük projeler hayata geçirdik. Son 24 yıl içinde Tokat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 73 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 16 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 295 km artırarak 311 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da yine 16 kilometreden 330 kilometreye ulaştırdık."

Uraloğlu ayrıca, Tokat-Turhal-Amasya Yolu, Tokat-Çamlıbel Yolu, Aybastı-Reşadiye Yolu Tokat Havalimanı Kavşağı ve Bağlantı Yolu ve Tokat Çevre Yolu gibi çok önemli karayolu projelerini tamamladıklarını söyledi. Uraloğlu, "Şu anda da bir araya geldiğimiz Tokat Niksar Yoluyla birlikte Turhal- Zile- 6. Bölge Hududu Yolu, Korgan- Çamiçi Yolu, Amasya- Turhal Arası ikmali gibi 7 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Yılların hikayesi Çamlıbel Tüneli'nin ihalesini de yaptık, yakında yapım çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.