Diyanet duyurdu: Umre turları için başvurular açıldı
Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için beklenen süreç başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026-2027 dönemi umre organizasyonlarına ilişkin başvuru takvimini duyurdu. Farklı konaklama ve tur seçeneklerinin yer aldığı organizasyonlarda milyonlarca kişi manevi yolculuk için kayıt işlemlerine yöneldi. Başvuruların başlamasıyla birlikte ücretler, tarih aralıkları ve kayıt şartları da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte merak edilen her şey.
- Diyanet İşleri Başkanlığı 2026-2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu.
- Başvurular il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
- Umre ücretleri Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası ve çeşitli katılım bankalarının şubelerinden peşin olarak yatırılacak.
- Umre yolcuları geçerlilik süresi en az bir yıl olan pasaport ve Konjuge Meningokok Menenjit aşı kartı ibraz edecek.
- Kontenjanlar son başvuru tarihinden önce dolabileceği için erken kayıt yapılması öneriliyor.
Umre başvurusu nasıl yapılır?
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre kutsal yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar başvurularını il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU VE KAYIT ŞARTLARI NELER?
1. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.
2. Ücretler Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası, Emlak Katılım Bankası, Albaraka Türk, Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.
3. Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.
4. Umre yolcusu 2026-2027 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.
5. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.
6. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokok Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.
5 MADDEYE DİKKAT
1-Kayıtlar için acele ediniz, kontenjanlar son başvuru tarihinden önce dolabilmektedir.
2-Uçakların gidiş geliş tarihlerinde yoğunluk, slot durumu veya olağan dışı durumlar ve diğer etkenler sebebiyle değişiklik olabilmektedir. Bu gibi istisnai durumlarda Kafilelerin uçuşları broşür dışına çıkılarak en fazla 7 gün önce veya sonrasına planlama yapılabilecektir.
3-Herhangi bir sebeple umre vizesi alındıktan sonra vazgeçen ziyaretçilerden umre vize ücreti kesintisi yapılacaktır.
4-Aynı ilden kayıt yaptırıp farklı havalimanı seçenler iç hat bağlantısı imkanı olmaması durumunda kayıt yapılan ilin seyahat şartlarına uygun hareket edecektir.
5-Diyanet İşleri Başkanlığı belirtilen programların iptaline, gidiş-dönüş tarihlerinde değişiklik yapmaya ve gerekli hallerde her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
