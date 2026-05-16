64 ilde "siber suç" ve "çocuk müstehcenliği" operasyonu: 1.021 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." diyen Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 1.021 şüpheli yakalandı" 64 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; -319'u TUTUKLANDI. -192'si hakkında adli kontrollerin yayınlanması. Diğer işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmaların sonucu; 64 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; -Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, -Yasa bahis sitelerinde para nakli aracılık ettikleri, -Müstehcen çocuk görüntülerinde barındırdıkları, -Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları, -Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev araçları ve yatırım ortaklığı" temalarını kullanmamızı dolandırdıkları, -Suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme işlemleri, para birimleri, kripto para büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, profesyonel aklama sistemi üzerinden paranın yön değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıkları tespit edildi. Operasyon sonucu; yaklaşık 48 Milyar 16 Milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Vatandaşlarımızın sağlığına, güvenliğine ve alınışına ilişkin göz dikeni dolandırıcılık şebekelerine geçiş sürüyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; Suç ve suçlularla mücadelemizi, dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.