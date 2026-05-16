64 ilde "siber suç" ve "çocuk müstehcenliği" operasyonu: 1.021 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde son 5 günde 64 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1.021 şüpheli yakalandı. “Nitelikli dolandırıcılık”, “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” ile “yasa dışı bahis” suçlarına yönelik operasyonlarda 319 kişi tutuklanırken, 192 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen soruşturmalarda yasa dışı bahis ağları, phishing siteleri, mobil bankacılık dolandırıcılığı ve profesyonel kara para aklama sistemleri deşifre edildi. Operasyonlarda yaklaşık 48 milyar 16 milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.
Hızlı Özet Göster
- İçişleri Bakanlığı koordinesinde 64 ilde son 5 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 1.021 şüpheli yakalandı.
- Operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile yasa dışı bahis suçlarından 319 şüpheli tutuklandı, 192 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Soruşturmalarda yasa dışı bahis ağları, oltalama siteleri, mobil bankacılık dolandırıcılığı ve kara para aklama sistemleri deşifre edildi.
- Operasyonlarda yaklaşık 48 milyar 16 milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.
- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 64 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 1.021 şüpheli yakalandı.
"Nitelikli dolandırıcılık", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" ile "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 319 şüpheli tutuklanırken, 192 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan dev siber darbe: Çocuk istismarcıları bahisçiler ve dolandırıcılar yakalandı
Soruşturmalarda yasa dışı bahis ağları, oltalama siteleri, mobil bankacılık dolandırıcılığı ve profesyonel kara para aklama sistemleri deşifre edilirken, yaklaşık 48 milyar 16 milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.
Operasyon kapsamında şüphelilerin suçları şu şekilde:
- Nitelikli dolandırıcılık
- Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi
- Yasa dışı bahis
- Yasa dışı bahis ve kumar oynatma
- Yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık etme
- Müstehcen çocuk görüntüsü bulundurma
- Mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağlama
- Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dolandırıcılık
- Suç gelirlerini elektronik ödeme sistemleri, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformları üzerinden aklama
İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." diyen Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 1.021 şüpheli yakalandı" 64 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; -319'u TUTUKLANDI. -192'si hakkında adli kontrollerin yayınlanması. Diğer işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmaların sonucu; 64 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; -Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, -Yasa bahis sitelerinde para nakli aracılık ettikleri, -Müstehcen çocuk görüntülerinde barındırdıkları, -Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları, -Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev araçları ve yatırım ortaklığı" temalarını kullanmamızı dolandırdıkları, -Suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme işlemleri, para birimleri, kripto para büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, profesyonel aklama sistemi üzerinden paranın yön değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıkları tespit edildi. Operasyon sonucu; yaklaşık 48 Milyar 16 Milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Vatandaşlarımızın sağlığına, güvenliğine ve alınışına ilişkin göz dikeni dolandırıcılık şebekelerine geçiş sürüyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; Suç ve suçlularla mücadelemizi, dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.
Umre başvuruları başladı
Başkan Erdoğan'a CHP içindeki kavga soruldu | "Aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir"