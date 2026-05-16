Binalarda enerji kimlik belgesi dönemi! Yeni apartmanlarda zorunlu: 1 Ocak 2027'de başlıyor

BİNANIN TÜM SÜREÇLERİNDEKİ EMİSYONLARI HESAPLANACAK 'Bina Yaşam Döngüsü Analizi' ile binaların kullanım sırasındaki enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonları ile birlikte, ham madde temininden başlayarak tüm nakliye süreçleri dahil; inşaat, kullanım ve işletme, bakım, onarım, değişim, yenileme ve tadilat, yıkım, atık işleme ve bertaraf ile varsa yeniden kullanım, geri kazanım ve enerji ihracı süreçlerini kapsayan tüm yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak. Analizler BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Belgeler ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından hazırlanacak.

DÜŞÜK KARBONLU BİNA BELGESİ



Yönetmelik ile ayrıca, işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi uygulaması getirildi. Buna göre, Enerji Kimlik Belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az "B", enerji performans sınıfı ise en az "C" olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.







UZMANLARA YENİ EĞİTİM VE YETKİ ŞARTI



"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ"de yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı, "Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi"ni ve "Düşük Karbonlu Bina Belgesi"ni kapsayacak şekilde genişletildi. Uzmanlara yönelik eğitim süreleri artırılırken, mevcut yetkilendirilmiş uzmanların hakları süreleri sonuna kadar korunacak. Yetki süresi sona eren uzmanlar ise Bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak tekrar sınava girecek ve yetkilerini yenileyebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel