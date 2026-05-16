Bodrum merkezli 105 milyonluk dolandırıcılık ağı çökertildi: 7 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden R.T., H.İ.S., L.S., Ş.Ö., M.G., H.İ. ve K.Ö. olmak üzere 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOLANDIRICILIK AĞI DEŞİFRE OLDU Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün mağdurları belediye encümeni olarak tanıttıkları kişilerle bir araya getirerek kamu arazisi devri vaat ettiği, evlilik ve iş ortaklığı sözleriyle dolandırdığı ve tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bodrum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, mağdurları kamu arazisi devri vaadi, evlilik ve iş ortaklığı teklifleriyle kandırarak yaklaşık 105 milyon 700 bin liralık mal varlığını hileli yöntemlerle üzerlerine geçirdikleri belirlenen suç örgütü çökertildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BODRUM'DA MİLYONLUK TUZAK

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, mağdurlara ait Bodrum ve İzmir'deki lüks konutlar, ziynet eşyaları ve banka hesaplarındaki paralar olmak üzere toplam 105 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığını hileli yöntemlerle üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere 12 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonda suç örgütü lideri H.İ.S. ile şebeke üyeleri L.S., M.G., Ş.Ö., R.T., M.Y., K.Ö., V.O., S.B.Ç., H.İ. ve M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

M.E.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, diğer şüpheli B.K.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T., H.İ.S., L.S., Ş.Ö., M.G., H.İ. ve K.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y., V.O. ve S.B.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

