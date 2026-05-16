Dolandırıcıların 'enişte' planı tutmadı: Sazan sarmalını gerçek araç sahibi bozdu

Kendisini Melih Karlı olarak tanıtan şüpheli, gerçek araç sahibi Uça ile 1 milyon 580 bin liraya anlaştıktan sonra sorgulama bahanesiyle araç belgelerini aldı ve piyasa değerinin altında sahte ilan verdi.

Kırıkkale'de bir kişi, sosyal medyada otomobil satış ilanı veren Erol Uça'dan aldığı araç fotoğrafları ve ruhsat bilgileriyle sahte ilan açarak İstanbul'dan gelen bir aileyi 1 milyon 50 bin liraya dolandırmaya çalıştı.

Sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı aracın fotoğraf ve ruhsat bilgilerini paylaşan vatandaşın ilanını kopyalayan şüpheli, İstanbul'dan gelen aileyi 1 milyon 50 bin liraya ikna ederken, buluşma sırasında kendisini "enişte" olarak tanıtınca kurduğu oyun ortaya çıktı.

Araçla ilgilendiğini söyleyen şahıs, telefonda yaptığı pazarlıkla otomobil için 1 milyon 580 bin liraya anlaştı. Pazarlığın ardından şüpheli şahıs, "sorgulama yapacağım" bahanesiyle Uça'dan aracın orijinal fotoğraflarını ve ruhsat görüntüsünü istedi.

ARAÇ BİLGİLERİNİ ALIP SAHTE İLAN AÇTI Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Erol Uça, otomobilini satmak için ilan oluşturdu. Aracını 1 milyon 615 bin liradan satışa çıkaran Uça, bir süre sonra kendisini "Melih Karlı" olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı.

MİLYONLUK TUZAK İSTANBUL'DAN KIRIKKALE'YE UZANDI

Uça'nın gönderdiği fotoğraflar daha sonra farklı bir ilanda kullanıldı. Şüpheli, aracın fotoğraflarıyla sahte ilan açarak otomobili piyasa değerinin çok altında satışa çıkardı.

Şüpheli şahıs, İstanbul'dan bir alıcıyla da 1 milyon 50 bin liraya anlaşarak aileyi Kırıkkale'ye yönlendirdi. Aracı almak için İstanbul'dan gelen aile, Yahşihan'da gerçek araç sahibi Erol Uça ile buluştu.

Görüşmede şüpheli şahsın, Uça'yı "eniştem" diyerek tanıttığı ortaya çıktı. Durumu anlayan Uça, alıcıları uyararak para göndermemelerini istedi.

"İNANARAK BİLGİLERİ KENDİSİNE GÖNDERDİM"

Araç sahibi Erol Uça, yaşanan sürecini anlattı. Uça, "Aracımı satmak için sosyal medya platformunda bir ilan oluşturdum. Daha sonra kendisini Melih Karlı olarak tanıtan bir kişi beni aradı. Telefonda araçla ilgili pazarlık yaptık. Benden, sorgulama yapmak bahanesiyle aracın orijinal fotoğraflarını ve ruhsat fotoğrafını istedi. Ben de o an inanarak bu bilgileri kendisine gönderdim" dedi.

Bir süre sonra aracının fotoğraflarıyla sahte ilan açıldığını öğrendiğini belirten Uça, "İlan farklı bir isimle verilmişti ancak iletişim numarası beni arayan kişiye aitti. Bugün alıcı olduğunu söyleyen kişiler Kırıkkale'ye geldi. Meğerse bu kişiler dolandırılmak üzere kandırılmış. Araç için 1 milyon 50 bin liraya anlaşmışlar. Kendileriyle buluştum ve durumu anlattım. 'Hiçbir şey belli etmeyin, dolandırılıyorsunuz. Böyle bir fiyat yok. Karakola gidelim, şikayetçi olalım' dedim" diye konuştu.

Şüpheli şahsın alıcılardan kapora istediğini ifade eden Uça, "Alıcılara, 'Paranın bir kısmını bana göndereceksiniz, bir kısmını da güvenli satış başlatmak için ayıracaksınız. Şimdilik 5 bin lira gönderseniz yeter' demiş. Ayrıca benim için de 'O eniştem, aramız çok iyi değil. Onlarla çok para muhabbeti yapmayın' diyerek insanları oyalamış. Ben de alıcıları uyardım. 'Dolandırılıyorsunuz, dikkatli olun. Kesinlikle kimseye para göndermeyin' dedim" ifadelerini kullandı.