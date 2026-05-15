Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz'a 7 ay 15 gün hapis cezası

Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener

GÜNEŞ'İN AVUKATLARI İTİRAZ EDECEK

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün avukatlarından avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 7 aylık hapis cezasına itiraz edeceklerini ifade eden avukat Gücüyener, "Zeynep Güneş Akgün dosyası bugün sonuçlandı. Belediye başkanımıza bir hakarette bulunulmuştu. Biz bunun yalnız belediye başkanımızın şahsına yönelik yapılmış bir hakaret olduğunu düşünmüyoruz. Aynı şekilde dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen, vazifesini bu şekilde yapan tüm kadınlara yönelik bir hakaret olduğunu düşünüyoruz. Kendisi yükseköğrenim mezunu, öncesinde toplumsal pek çok misyon edinmiş, kadın kooperatifleri kurmuş bir insan ama görevini her zaman için, her görevini inancına göre giyinerek yapan bir insan. Buna devam ediyor ve bu şekilde giyindiği için de herhangi bir hakareti hak etmiyor kesinlikle. Bugün kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu. Mahkeme 11 aylık bir cezaya, indirimle beraber 7 aylık bir cezaya hükmetti. Elbette itiraz edeceğiz" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve şalvarı üzerinden hedef gösteren İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Emin Korkmaz partisinden ihraç edildi.

Samet Baş