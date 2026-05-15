Başkan Erdoğan'ın vizyonu Esra Albayrak'ın çağrısı: "Daha adil bir dünya mümkün"

Kaplan, Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' çıkışlarının BM Güvenlik Konseyi gibi hegemonik yapılara karşı küresel Güney'in sesini taşıma girişimi olduğunu savundu.

Esra Albayrak, Paris, Londra ve New York gibi başkentlerde üretilen bilginin sınırına ulaştığını ve İstanbul, Gazze, Cakarta, Addis Ababa ve Kahire gibi yeni bilgi merkezlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BATI BAŞKENTLERİ SINIRI ULAŞTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" çıkışlarına benzer bir açıklamalarda bulunan Esra Albayrak, Forum'un farklı başkentlerde yapılacağını bildirerek, "Paris, Londra, New York, bu başkentlerde üretilen bilgi, artık sınırlarına ulaştı. Onların da bence yeni başkentlere, yeni bilgi merkezlerinin bilgeliğine ihtiyacı var. Dolayısıyla biz buraya umut ederim ki İstanbul'u, Gazze'yi, Cakarta'yı, Addis Ababa'yı, Kahire'yi ekleyebilirsek hepimiz için yeni bir nefes olacak." değerlendirmesini yaptı.

ESAS DİRENİŞ ZİHİNDE BAŞLAR



Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, , "Direniş, cüzdanda veya sahada bir yere kadar verilebilir. Esas direniş, zihinlerde başlar." ifadelerini kullandı.