İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın: Yine Kudüs Günü provokasyonu | Türkiye'den sert tepki

İsrailli yerleşimciler Doğu Kudüs'te provokatif Bayrak Yürüyüşü düzenledi.(Haberde yer alan fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz" denildi.