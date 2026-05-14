İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın: Yine Kudüs Günü provokasyonu | Türkiye'den sert tepki
İsrailli aşırı sağcı Bakan Yitzhak Wasserlauf ve beraberindeki yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Kudüs Günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. Türkiye'den, kutsal mekanın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan provokatif eylemleri kınayarak uluslararası topluma Filistin halkının haklarının korunması ve Doğu Kudüs’teki ihlallerin önlenmesi için sorumluluk çağrısında bulundu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "Kudüs Günü" kapsamında düzenlenen provokatif "Bayrak Yürüyüşü" öncesinde çok sayıda İsrailli yerleşimci Mescid-i Aksa'nın Megaribe Kapısı önünde toplandı.
MESCİD-İ AKSA'DA PROVOKATİF BASKIN
Yerleşimcilerin daha sonra Burak (Ağlama) Duvarı girişi yakınında bir araya geldiği, ardından Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlediği görüldü.
İSRAİL'İN BASKININA TEPKİ
Megaribe Kapısı ve Burak (Ağlama) Duvarı yakınında bir araya gelen yerleşimcilerin Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan yazılı açıklama geldi.
Burhanettin Duran açıklamasında, "İsrail yönetiminden bir bakanın fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor.
Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.
Bakanlık, İsrailli bir bakanın beraberindeki yerleşimcilerle gerçekleştirdiği baskını kınayarak, kutsal mekanın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan provokatif eylemlerin bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirebileceğini belirtti.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyoruz. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz" denildi.
NE OLMUŞTU?
İsrailli aşırı sağcı Bakan Yitzhak Wasserlauf, beraberindeki yerleşimcilerle birlikte "Kudüs Günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aşırı sağcı gruplar ayrıca Doğu Kudüs'te provokatif "Bayrak Yürüyüşü" çağrısı yaparken, Filistinliler İsrail'in Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlalleri artırarak kentin Arap ve İslami kimliğini hedef aldığını belirtti.