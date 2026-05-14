Savcı mütalaasını açıkladı: Aziz İhsan Aktaş davasında CHP’li 4 başkana hapis istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 200 sanıklı Aziz İhsan Suç Örgütü davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında rüşvet alma suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü olarak bilinen 200 sanıklı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık, yargılanan dört CHP'li eski belediye başkanı hakkında ceza taleplerinde bulundu.
RÜŞVETTEN 12 YIL
Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların eylemlerine dikkat çekti.
Görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutdere hakkında 'rüşvet alma' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
