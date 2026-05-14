Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı: Her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Eczacılığı "ulvi bir meslek" olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, "Tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Mesajında eczacıların sağlık sistemi içerisindeki kritik önemine vurgu yapan Erdoğan, tüm sektör çalışanlarını tebrik etti.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sağlık sektörümüz içerisinde önemli bir rol oynayan, insan sağlığına hizmette bulunarak ulvi bir mesleği icra eden tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
