Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı, üniversite bünyesinde atıkların sürdürülebilir yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında eğitim ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla TİKA tarafından kuruldu.

Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dost eli TİKA'nın destekleriyle, Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesine kazandırılan laboratuvarın, sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor, projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.

Açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

Etkinliğe, gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve televizyon programı sunucuları da katıldı.

Emine Erdoğan ve beraberindekilere Kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu. Dinletide yer alan "Dombra" şarkısına Emine Erdoğan, alkışlarıyla eşlik etti.

LABORATUVARDA ÇEVRE ODAKLI ÇALIŞMALAR

Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı, tarımsal ürünlerin geri dönüşümünün sağlanmasının yanında üniversitenin eğitim çalışmalarında aktif olarak hizmet edecek. Sıfır atık çalışması ile hem atık miktarının azaltılması hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Laboratuvar, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerde, uygulamalı eğitim faaliyetlerinde ve akademik araştırmalarda sürekli ve etkin biçimde kullanılacak.

Laboratuvarda, sıfır atık uygulamaları kapsamında geri dönüştürülebilir sıvı atıkların analiz edilmesi ve potansiyelinin yeniden belirlenmesi önemli bir rol oynayacak cihazın yanı sıra geri kazanılmış ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesine katkı sağlayacak, kalite analizleri ve geri dönüşüm süreçlerinin çevreye etkilerinin inceleneceği cihazlar ile çevresel risklerin azaltılması, tehlikeli atıkların kontrol altına alınması ve sürdürülebilir atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi açısından stratejik öneme sahip cihazlar yer alıyor.

