Ankara’da kritik deniz güvenliği zirvesi: Hürmüz ve Kızıldeniz masada

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA), Arap Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (ACSIS) işbirliğiyle düzenlediği "Kızıldeniz, Aden ve Umman Körfezlerinde Deniz Güvenliğini Geliştirme Forumu" Ankara'da başladı.

HÜRMÜZ VE KIZILDENİZ GÜNDEMDE

Başkentteki SETA binasında yapılan forumda, Türkiye, İran ve Körfez bölgesinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden diplomat ve akademisyenler, seyrüsefer serbestisi ve güvenli deniz bölgesi arayışını kamuya açık ve kapalı oturumlarda tartışmak üzere bir araya geldi.

Kızıldeniz, Aden ve Umman Körfezlerinde Deniz Güvenliğini Geliştirme Forumu'nun açılış konuşmalarını SETA Araştırmacısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Yücel Acer, Arap Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (ACSIS) Direktörü Ayman Khalil ve Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder yaptı.