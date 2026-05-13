Şanlıurfa ve Samsun'a 30 milyon liralık destek: Selden etkilenen vatandaşların yarası sarılıyor
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun’daki sel felaketlerinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na toplam 30 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Göktaş, psikososyal destek ekiplerinin de ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
- Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen şiddetli sağanak yağışlar ev ve iş yerlerinde hasara yol açarak sel felaketine neden oldu.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için bölgeye 30 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, ilgili kurumlarla koordineli olarak sahada hasar tespit çalışmaları yürütüyor.
- Bakanlık bünyesindeki Psikososyal Destek Ekipleri, afetten etkilenen kişilere yönelik hizmet vermek üzere sahada görevlendirildi.
- Samsun'un Havza ilçesinde sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.
Şanlıurfa ve Samsun'da başlayan sağanak felakete dönüştü.
Sağanağın şiddetiyle birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinde etkilenenlerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.
Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirtti.
2 İLE 30 MİLYON LİRALIK DESTEK
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerinin, saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını, ilgili kurumlarla koordineli biçimde yürütmeye devam ettiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her iki ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 30 milyon lira tutarında kaynak aktardık.
Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahadayız. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."