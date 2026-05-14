CANLI YAYIN
Geri

Tam gaz Gazze: Sumud Filosu Marmaris'ten yola çıktı

Gazze’ye yönelik İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Marmaris’ten Akdeniz’e açıldı. 54 teknelik konvoyda 70 ülkeden aktivistler yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tam gaz Gazze: Sumud Filosu Marmaris'ten yola çıktı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 'Küresel Sumud Filosu', 54 tekneyle Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.
  • Marmaris'te lojistik hazırlıklarını tamamlayan aktivistler, kaptanlarla teknik toplantı gerçekleştirdi.
  • Tekneler Aktaş mevkisi ve Albatros Marina'dan demir alarak seyre başladı.
  • Filoda Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyeleri ve 70 ülkeden aktivistler yer alıyor.
  • HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da filodaki teknede yer alarak harekete katıldı.

İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan "Küresel Sumud Filosu", 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Sumud Filosu Marmaris'ten yola çıktı, Fotoğraflar: AA

Marmaris'teki lojistik hazırlıklarını tamamlayan aktivistler, seyir öncesinde kaptanlarla teknik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan demir alarak seyrine başladı.

Sumud Filosu Marmaris'ten yola çıktı

Filoda Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Dr. Imane el Makhloufi, Said Abukeshek, Ko Tinmaung ve Nathalia Maria ile 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer alıyor.

Sumud Filosu Marmaris'ten demir aldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da filodaki teknede yer alarak harekete katıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da tekneler ayrılmadan önce marinaya gelerek hazırlıkları yerinde takip etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tam gaz Gazze: Sumud Filosu Marmaris'ten yola çıktı-5 Tam gaz Gazze: Sumud Filosu Marmaris'ten yola çıktı-6 Tam gaz Gazze: Sumud Filosu Marmaris'ten yola çıktı-7
Erdoğan'dan Türk dünyasına bölgesel sahiplenme çağrısı
SONRAKİ HABER

Erdoğan'dan Türk dünyasına çağrı

 77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1187 şüpheli tutuklandı
ÖNCEKİ HABER

77 ilde zehir tacirlerine darbe
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler