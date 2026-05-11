Kosova, Somali ve Suriye bakanları Hatay'daki yeniden inşa sürecini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, 3 yıldan kısa sürede yüz binlerce konut inşa edilmesini sağlam bir hikaye olarak nitelendirdi.

Türkiye deprem bölgesinde 11 ilde 455 bin ev, iş yeri ve köy evi inşa etti.

Dirençli Şehirler programı kapsamında düzenlenen iki günlük ziyarette heyet, Kurtuluş Caddesi, Habib-i Neccar Camisi ve yeni yerleşim yerlerini gezdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında yabancı bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerini Hatay'daki deprem bölgesinde ağırladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dirençli Şehirler programı, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen üst düzey yöneticileri afet bölgesinde buluşturdu. Tarihi alanlardan yeni yerleşim merkezlerine kadar geniş bir sahada yapılan incelemelerde, 11 şehri kapsayan devasa inşaat hamlesinin çevre dostu yapısı uluslararası heyetin takdirini topladı.

İki gün süren program kapsamında misafir heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşliğinde ilk olarak Ku rtuluş Caddesi'ni dolaştı. Habib-i Neccar Camisi, Kemalpaşa Caddesi, Asi Nehri kenarı, Tarihi Meclis Binası ve Atatürk Caddesi'nde incelemelerde bulunan katılımcılar, daha sonra yeni yerleşim yerlerindeki konutları yerinde gördü.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, "Birileri 'yapılamaz' dedi, Türkiye yaptı. Birileri 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde asrın inşasını dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca, 11 ilde 455 bin ev, iş yeri ve köy evi inşa edildiğini, bu yapıların iklim değişikliğine uygun, yenilenebilir enerjili ve sıfır atık uyumlu olduğunu bildirdi.

Hatay'ın tarihi ve yeni yerleşim alanlarını gezen Kosova, Somali ve Suriye çevre bakanları ile BM yetkilileri, Türkiye'nin deprem sonrası toparlanma sürecine övgüde bulundu.