Yabancı bakanlar Kurum'la Hatay'daki inşa seferberliğini inceledi: "Gördüklerimiz inanılmaz" | "Dünya Türkiye'den çok şey öğrenecek"

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Oturumu hazırlıkları kapsamında Hatay'da buluşan yabancı misyon temsilcileri, asrın felaketi sonrası yürütülen çalışmaları inceledi. Hatay'ın tarihi ve yeni yerleşim alanlarını gezen Kosova, Somali ve Suriye çevre bakanları ile BM yetkilileri, Türkiye'nin deprem sonrası toparlanma sürecine övgüde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde 455 bin bağımsız bölüm inşa edildiğini sokak sokak aktardı. Yabancı bakanlar ve Birleşmiş Milletler temsilcileri, kısa sürede yüz binlerce konutun inşa edilmesini hayranlıkla karşıladıklarını bildirdi.

Yabancı bakanlar Kurum'la Hatay'daki inşa seferberliğini inceledi: "Gördüklerimiz inanılmaz" | "Dünya Türkiye'den çok şey öğrenecek"
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında yabancı bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerini Hatay'daki deprem bölgesinde ağırladı.
  • Dirençli Şehirler programı kapsamında düzenlenen iki günlük ziyarette heyet, Kurtuluş Caddesi, Habib-i Neccar Camisi ve yeni yerleşim yerlerini gezdi.
  • Türkiye deprem bölgesinde 11 ilde 455 bin ev, iş yeri ve köy evi inşa etti.
  • BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, 3 yıldan kısa sürede yüz binlerce konut inşa edilmesini sağlam bir hikaye olarak nitelendirdi.
  • Kosova, Somali ve Suriye bakanları Hatay'daki yeniden inşa sürecini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dirençli Şehirler programı, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen üst düzey yöneticileri afet bölgesinde buluşturdu. Tarihi alanlardan yeni yerleşim merkezlerine kadar geniş bir sahada yapılan incelemelerde, 11 şehri kapsayan devasa inşaat hamlesinin çevre dostu yapısı uluslararası heyetin takdirini topladı.

İki gün süren program kapsamında misafir heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşliğinde ilk olarak Kurtuluş Caddesi'ni dolaştı. Habib-i Neccar Camisi, Kemalpaşa Caddesi, Asi Nehri kenarı, Tarihi Meclis Binası ve Atatürk Caddesi'nde incelemelerde bulunan katılımcılar, daha sonra yeni yerleşim yerlerindeki konutları yerinde gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 çalışmaları kapsamında Hatay'a gelen uluslararası heyete deprem bölgesindeki inşa seferberliğini yerinde anlattı.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, "Birileri 'yapılamaz' dedi, Türkiye yaptı. Birileri 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde asrın inşasını dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca, 11 ilde 455 bin ev, iş yeri ve köy evi inşa edildiğini, bu yapıların iklim değişikliğine uygun, yenilenebilir enerjili ve sıfır atık uyumlu olduğunu bildirdi.

Hatay'ın tarihi ve yeni yerleşim alanlarını gezen Kosova, Somali ve Suriye çevre bakanları ile BM yetkilileri, Türkiye'nin deprem sonrası toparlanma sürecine övgüde bulundu.

"GÖRDÜKLERİM İNANILMAZ"

Saha ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, "3 yıldan kısa süre zarfında yüz binlerce konut inşa edilmiş. Gerçekten de sağlam bir anlatı, sağlam bir hikaye. Tüm dünya halkları için dirençli şehirlerle ilgili bu şekilde çıkartılıp yansıtılabilir. Türkiye'den de yine bu güzel örnekleri COP31'e taşımasını temenni ediyorum" dedi.

Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli bölgedeki yıkımın boyutlarına dikkat çekerek, "Burada yaşanan trajedinin, kaybedilen onca canın ve şehrin uğradığı ekonomik kaybın ardından gördüklerim gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkmak olağanüstü" diye konuştu.

"DÜNYANIN TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Yürütülen çalışmaları hayranlık verici olarak nitelendiren Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama, "2 yıl önce depremle büyük yıkım yaşayan bu bölgede bugün yüz binlerce konutun inşa edildiğini, yolların ve köprülerin yapıldığını, ticaretin ve ekonominin yeniden ayağa kalktığını görmek gerçekten hayranlık verici. Dünyanın, özellikle de en güçlü ve varlıklı ülkelerin, böylesine büyük afetlerin ardından yıkılmış şehirleri ve toplumları yeniden ayağa kaldırma konusunda Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjrani Hatay'daki yeniden inşa sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Hatay'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarını daha önce çok duymuştuk. Ancak bugün, açıkçası takdiri fazlasıyla hak eden bir tabloyla karşılaştık. Ziyaret alanı, adeta kendi hikayesini anlatıyordu, gerçekten eşsiz bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

Anjrani, sahadaki çalışmaların COP31 süreci için çok önemli referans oluşturacağını dile getirdi.

