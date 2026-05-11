Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dirençli Şehirler programı, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen üst düzey yöneticileri afet bölgesinde buluşturdu. Tarihi alanlardan yeni yerleşim merkezlerine kadar geniş bir sahada yapılan incelemelerde, 11 şehri kapsayan devasa inşaat hamlesinin çevre dostu yapısı uluslararası heyetin takdirini topladı.
İki gün süren program kapsamında misafir heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşliğinde ilk olarak Kurtuluş Caddesi'ni dolaştı. Habib-i Neccar Camisi, Kemalpaşa Caddesi, Asi Nehri kenarı, Tarihi Meclis Binası ve Atatürk Caddesi'nde incelemelerde bulunan katılımcılar, daha sonra yeni yerleşim yerlerindeki konutları yerinde gördü.
Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, "Birileri 'yapılamaz' dedi, Türkiye yaptı. Birileri 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde asrın inşasını dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.
Kurum ayrıca, 11 ilde 455 bin ev, iş yeri ve köy evi inşa edildiğini, bu yapıların iklim değişikliğine uygun, yenilenebilir enerjili ve sıfır atık uyumlu olduğunu bildirdi.
"GÖRDÜKLERİM İNANILMAZ"
Saha ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, "3 yıldan kısa süre zarfında yüz binlerce konut inşa edilmiş. Gerçekten de sağlam bir anlatı, sağlam bir hikaye. Tüm dünya halkları için dirençli şehirlerle ilgili bu şekilde çıkartılıp yansıtılabilir. Türkiye'den de yine bu güzel örnekleri COP31'e taşımasını temenni ediyorum" dedi.
Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli bölgedeki yıkımın boyutlarına dikkat çekerek, "Burada yaşanan trajedinin, kaybedilen onca canın ve şehrin uğradığı ekonomik kaybın ardından gördüklerim gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkmak olağanüstü" diye konuştu.
"DÜNYANIN TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"
Yürütülen çalışmaları hayranlık verici olarak nitelendiren Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama, "2 yıl önce depremle büyük yıkım yaşayan bu bölgede bugün yüz binlerce konutun inşa edildiğini, yolların ve köprülerin yapıldığını, ticaretin ve ekonominin yeniden ayağa kalktığını görmek gerçekten hayranlık verici. Dünyanın, özellikle de en güçlü ve varlıklı ülkelerin, böylesine büyük afetlerin ardından yıkılmış şehirleri ve toplumları yeniden ayağa kaldırma konusunda Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjrani Hatay'daki yeniden inşa sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Hatay'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarını daha önce çok duymuştuk. Ancak bugün, açıkçası takdiri fazlasıyla hak eden bir tabloyla karşılaştık. Ziyaret alanı, adeta kendi hikayesini anlatıyordu, gerçekten eşsiz bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.
Anjrani, sahadaki çalışmaların COP31 süreci için çok önemli referans oluşturacağını dile getirdi.