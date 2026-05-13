Bilal Erdoğan'dan Türk Dünyası mesajı: Kimliğimize sahip çıkalım
Bilal Erdoğan, "Balkanlardan Türk dünyasından Türkiye'ye büyük bir teveccüh var üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Bilal Erdoğan "girişimcilik" üzerine yaptığı konuşmada, "Sosyal gelişimcilik dediğimiz iş, gençlerin kendi kimliklerini, kültürlerini öğrenmesi, yeni nesillere aktarılması, kendi öz kimliklerinde, kültürlerinde kökleşerek gelişmeleri, geleceğe yürümeleridir" dedi. Batı medeniyetinin kendisinden başka kimseyi düşünmediğinin altını çizen Bilal Erdoğan, "Bunu şu anda Filistin'deki soykırımda da görüyorsunuz. İsrail ile ABD'nin İran'a karşı olan savaşında da görüyorsunuz. Şu anda egemen güçlerin dünyayı götürmek istediği yer karanlık. Biz kendi toprağımıza, kültürümüze, kimliğimize sahip çıkalım. Türkiye'ye, inanılmaz bir teveccüh var. Onun için üzerimize düşeni yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
