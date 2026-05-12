Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın Beyoğlu’nda yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Olay sonrası saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

  • Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira'nın İstanbul'da saldırıya uğradığı iddia edildi.
  • Beyoğlu Kasımpaşa'daki bir AVM'de Torreira'ya sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu öne sürüldü.
  • Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
  • Olayla ilgili emniyet birimlerinin soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.
  • Lucas Torreira'nın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Uruguaylı orta saha oyuncusunun İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saldırıya uğradığı öğrenildi.

YUMRUKLA SALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir AVM'de sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldı. İddiaya göre sosyal medyadan takip ettiği Torreira'ya yaklaşan Yusuf Yıldırım (32), futbolcuya yumruk attı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

"Kasten Yaralama" suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüpheli, olay sonrası kaçmak için bindiği ticari takside Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Saldırı sonrası Lucas Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştuğu, futbolcuya darp raporu aldırıldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Lucas Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Galatasaray cephesinden de olayla ilgili henüz herhangi bir duyuru gelmedi.

