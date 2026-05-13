Dışişleri duyurdu: Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret için hazırlıklar tamamlandı
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım atıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıklarken, sınırın açılması için teknik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Hızlı Özet Göster
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
- Keçeli, doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik hazırlıkların 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandığını belirtti.
- Türkiye ve Ermenistan arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik teknik ve bürokratik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
- Yeni düzenleme ile Türkiye'den Ermenistan'a veya Ermenistan'dan Türkiye'ye giden malların nihai varış veya çıkış noktası olarak 'Ermenistan/Türkiye' yazılabileceği açıklandı.
- Türkiye, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi için ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticarete ilişkin bir açıklama yaptı.
DOĞRUDAN TİCARET İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
Keçeli yaptığı açıklamada doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların tamamlandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır.
İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir.
Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir.
Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir."