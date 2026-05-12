2 günlük Türkiye ziyareti tamam: Belçika Kraliçesi Mathilde ülkeden ayrıldı | İşte gerçekleşen temasları

Program kapsamında kadın hakları paneli, biyofarma ekosistemi toplantısı ve sanayi dönüşümü oturumları gibi çeşitli ekonomik ve sosyal etkinliklere iştirak edildi.

Kraliçe Mathilde, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi, TCMB İstanbul Finans Merkezi ve MEXT Teknoloji Merkezi gibi kurumları ziyaret etti.

Belçika heyeti ve Kraliçe Mathilde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelerek Türkiye-Belçika İş Forumu ve çeşitli ticari imza törenlerine katıldı.

Kraliçe Mathilde, ziyaret süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

KRALİÇE MATHİLDE'NİN İSTANBUL ZİYARETİ

Peki 2 günlük Türkiye ziyaretinde Kraliçe Mathilde neler yaptı?

Belçika Kraliçesi Mathilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 10 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Kraliçe Mathilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmişti.

İkili daha sonra, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, geçmişten tevarüs eden Türk kültür mirasını, geleceği inşa eden dinamik bir yapı taşı olarak yeniden tanımlayan "Asırlık Zarafet" sergisini gezmişti.