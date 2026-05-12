Manavgat’ta rüşvet sarmalı! CHP’li Niyazi Nefi Kara için 69 yıla kadar hapis istemi | Savcı 8 sanık için tutuklama istedi
CHP'li Manavgat Belediyesi’nde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu iddiasıyla açılan 41 sanıklı davada kritik duruşma başladı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için 69 yıla kadar hapis cezası istenirken, savcı 8 sanığın tutuklanmasını talep etti. Kara ise hakkındaki rüşvet suçlamalarını reddederek, “Evimin parasını alın terimle ödedim” dedi.
Hızlı Özet Göster
- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurma davasında Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma görüldü.
- Savcı, duruşmada 8 sanığın tutuklanmasını talep etti.
- İddianamede Kara hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlarından 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istendi.
- Kara savunmasında rüşvet suçlamalarını reddederek adının kullanıldığını ve vicdanının rahat olduğunu belirtti.
- Kara'nın avukatları dosyadaki suçlamaların soyut olduğunu ileri sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
CHP'li Manavgat Belediyesi içerisinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu iddiasıyla açılan davada kritik duruşma başladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da bulunduğu 41 sanığın yargılandığı dosyada savcı, 8 sanığın tutuklanmasını talep etti.
41 SANIKLI DAVADA YENİ DURUŞMA BAŞLADI
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından başlayan davada yeni duruşma bugün görülmeye başlandı.
Aralarında Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının
da bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada, 5'i tutuklu sanık, müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.
İDDİANAMEDE ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ SUÇLAMASI
İddianamede, Manavgat Belediyesi içerisinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini ise Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürüldü.
Kara'nın kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi.
NİYAZİ NEFİ KARA İÇİN 69 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" başta olmak üzere 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Dosyada yer alan diğer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları istendi.
Tutuklu sanıklar arasında Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile müteahhit Mesut Kara yer aldı.
SAVCIDAN 8 SANIK İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Duruşmada yoklamanın ardından söz alan duruşma savcısı, sanıklardan B.Ş., D.D., İ.G., Z.K., M.Ç., O.K., C.Ç. ve M.T.'nin suçlarının niteliği nedeniyle tutuklanmalarını talep etti.
Davanın daha önce Aralık 2025, Ocak 2026, Mart 2026 ve geçen ay görülen duruşmalarının ardından bugün başlayan yeni oturumda, sanık savunmaları alınmaya devam etti.
KARA'DAN RÜŞVET SUÇLAMASINA YANIT
Duruşmada savunma yapan Niyazi Nefi Kara, iddianamede rüşvet olarak geçtiği belirtilen evle ilgili suçlamaları reddetti.
Kara, "Evimin parasını kendim çalışarak alın terimle ödedim. Beyanlara mı yoksa devletin tapusuna mı inanıyorsunuz?" dedi.
Sanıkların kendi adını kullandığını öne süren Kara, "Benim adım kullanılmış, bunu görüyorum. İfade verenler tahliye olmak için her şeyi söyledi. 4 tanık dinledik, bunda benim adım bile geçmedi" ifadelerini kullandı.
"ADALETE GÜVENİYORUM"
Savunmasını sürdüren Kara, Orçun V.K.'nin tanık olarak mahkemeye getirilmemesinin adaleti eksik bıraktığını savundu.
Kara, "Benim vicdanımı bekliyor. Adalete güveniyorum. Vicdanıma güveniyorum. Vicdanım rahat, çocuklarımın yüzüne rahatlıkla bakıyorum. Sizlerin de adaleti, vicdanı yerine getireceğinize inanıyorum" diye konuştu.
AVUKATLARDAN TAHLİYE VE BERAAT TALEBİ
Niyazi Nefi Kara'nın avukatları da savunmalarında dosyadaki suçlamaların soyut olduğunu ileri sürdü.
Avukatlar, sanıklar arasında hiyerarşi bulunmadığını ve örgüt suçunun yasal şartlarının oluşmadığını belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Duruşma, verilen aranın ardından diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.