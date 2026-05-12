Manavgat’ta rüşvet sarmalı! CHP’li Niyazi Nefi Kara için 69 yıla kadar hapis istemi | Savcı 8 sanık için tutuklama istedi

Tutuklu sanıklar arasında Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile müteahhit Mesut Kara yer aldı.

Dosyada yer alan diğer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları istendi.

İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" başta olmak üzere 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SAVCIDAN 8 SANIK İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Duruşmada yoklamanın ardından söz alan duruşma savcısı, sanıklardan B.Ş., D.D., İ.G., Z.K., M.Ç., O.K., C.Ç. ve M.T.'nin suçlarının niteliği nedeniyle tutuklanmalarını talep etti.

Davanın daha önce Aralık 2025, Ocak 2026, Mart 2026 ve geçen ay görülen duruşmalarının ardından bugün başlayan yeni oturumda, sanık savunmaları alınmaya devam etti.

KARA'DAN RÜŞVET SUÇLAMASINA YANIT

Duruşmada savunma yapan Niyazi Nefi Kara, iddianamede rüşvet olarak geçtiği belirtilen evle ilgili suçlamaları reddetti.

Kara, "Evimin parasını kendim çalışarak alın terimle ödedim. Beyanlara mı yoksa devletin tapusuna mı inanıyorsunuz?" dedi.

Sanıkların kendi adını kullandığını öne süren Kara, "Benim adım kullanılmış, bunu görüyorum. İfade verenler tahliye olmak için her şeyi söyledi. 4 tanık dinledik, bunda benim adım bile geçmedi" ifadelerini kullandı.