FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdıran Serkan Dinçer’e hapis cezası

İddianamede 3 sanık hakkında örgüt adına suç işleme, görevi kötüye kullanma ve gizliliğin ihlali suçlarından 21 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Ankara'da FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırdıkları iddia edilen 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan'ın tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Serkan Dinçer'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan'ın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi kötüye kullanma" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" davasında tutuksuz yargılanmaları devam eden polisler de yer aldı.

ANKARA 17'NCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Davanın görülmesine Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer, tutuksuz sanık Şevket Demircan ve taraf avukatları katıldı.

DEMİRCAN: SUÇSUZLUĞUMUZ RAPORLARLA SABİTTİR

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Şevket Demircan, devlete yıllarca hizmet etmiş bir devlet görevlisi olduğunu söyledi.

Demircan, dosyada FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından telefon incelemesi talep edildiğini ve geriye dönük raporlar hazırlandığını ifade etti.

Demircan, hazırlanan raporlarda "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütünün avukatı olarak bilinen Cengiz Haliç tarafından Serdar Sertçelik'e gönderilen mesajda, "Abinin emri, Cevheri'ye gönder ve yayımlasın" şeklinde bir ibarenin yer aldığının belirtildiğini söyledi.

Serdar Sertçelik'in de bu belgeyi Cevheri Güven'e göndererek yayımlanmasını sağladığının görüldüğünü aktaran Demircan, buna rağmen savcılık makamının mütalaasını değiştirmediğini ve mahkumiyet yönündeki mütalaasını sürdürdüğünü savundu.

"ASIL SORU, SORGUYA KİMLERİN KATILDIĞIDIR"

Demircan savunmasında, "Asıl soru, sorguya kimlerin katıldığıdır. Sorguya Ayhan Bora Kaplan'ın avukatları ve şüpheliler katıldı" dedi.

Suçsuz olduklarını belirten Demircan, "Suçsuzluğumuz apaçık ortadadır, bunlar bilirkişi raporlarıyla da sabittir. Ancak buna rağmen biz yargılanmaya devam ediyoruz. Ben buraya suçsuz olarak geldim, suçsuz olarak da çıkacağıma inanıyorum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

DİNÇER: DARBE GECESİNDE TRT BİNASINDA GÖREVLİYDİM

Dosyada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan tek tutuklu sanık Serkan Dinçer de üzerine atılı suçu reddetti.

2007 yılından bu yana polis memuru olarak görev yaptığını belirten Dinçer, çalıştığı dönemde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlara katıldığını ve laboratuvarlarda çalıştığını söyledi.

Dinçer, "Darbe gecesinde TRT binasında görevliydim. Örgüt üyelerinin kimlik tespit çalışmalarını yaptım. Görüntü iyileştirme uzmanıyım. Çalıştığım dönemde hiçbir bilgi dışarıya sızmamıştır" dedi.

"BYLOCK KULLANMADIM, İNDİRMEDİM"

FETÖ üyesi olduğu iddiasını reddeden Dinçer, Cevheri Güven'e hangi bilgiyi nasıl gönderdiğinin ispat edilmesini istedi.

Dinçer, "Cevheri Güven'in tweet'ini alıntıladığım iddia ediliyor, bunlar ortaya çıkartılsın. Cevheri Güven'in sosyal medya hesabı suç yayıyorsa bu hesap kapatılsın. ByLock kullanmadım, indirmedim" diye konuştu.

HTS, baz analiz ve ankesör kayıtlarının incelendiğini belirten Dinçer, hiçbir FETÖ mensubuyla bağlantısının çıkmadığını, herhangi bir görüşmesinin olmadığını ve hiçbir veriye ulaşılamadığını savundu.

Dinçer, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

3 SANIĞA BERAAT, 1 SANIĞA CEZA

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Heyet, tutuklu sanık Serkan Dinçer'i ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan takdiri indirim uygulayarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Dinçer'in hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.