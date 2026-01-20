Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi sızdıranlardan hesap soruluyor! Serkan Dinçer hakim karşısına çıktı

Mahkeme heyeti başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık Dinçer'e söz verdi.

Serkan Dinçer

"SUÇSUZUM" SAVUNMASI

Dinçer, suçsuz olduğunu ve günah keçisi ilan edildiğini savunarak, "Herkese açık, şifresiz ve sosyal medyada dolanan bilgiyi indirmek suç değildir. Yayınlayan ve yayınlatanlar bellidir. Bu bilgileri indirmem nasıl suç olabilir."beyanında bulundu.

Kendisine iftira atanların incelenmesi gerektiğini, aleyhine hiçbir delilin olmadığını öne süren Dinçer, beraatini talep etti.

Dinçer'in avukatı da dosyaya gelen yeni delillerin müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.