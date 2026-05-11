Dışişleri Bakanı Fidan Katar'da temaslarda bulundu: Halil el-Hayya'ya taziye ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında gittiği Katar'ın başkenti Doha'da hem ikili ilişkileri hem de bölgesel gelişmeleri ele aldı. Bakan Fidan ziyareti sırasında, Katar Başbakan Yardımcısı Şeyh Saud ile ikili ilişkileri görüşürken İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya'ya da taziye ziyaretinde bulundu.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
  • Bakan Fidan, Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile görüştü.
  • Görüşmede ikili ilişkiler ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
  • Bakan Fidan, Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya ile de bir araya geldi.
  • Fidan, İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze'ye düzenlediği saldırıda oğlunu kaybeden Halil el-Hayya'ya taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, temasları kapsamında başkent Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi.

Hakan Fidan ve Halil el-Hayye. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Görüşmede, ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ile küresel ve bölgesel alanlardaki son gelişmeler ele alındı.

HALİL EL- HAYYA'YA TAZİYE ZİYARETİ

Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya ile de bir araya geldi.

Fidan, İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğlu Azzam el-Hayya'yı kaybeden Halil el-Hayya'ya taziyelerini iletti.

