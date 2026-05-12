CANLI YAYIN
Geri

Ankara merkezli FETÖ'nün sınav ağına operasyon: 7 gözaltı kararı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda, 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sınav öncesinde sorulara erişerek usulsüzlük yaptığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara merkezli FETÖ'nün sınav ağına operasyon: 7 gözaltı kararı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıttığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
  • Ankara merkezli 4 ilde 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı gözaltı operasyonu başlatıldı.
  • Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
  • Operasyon, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.
  • Şüphelilerin sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi.

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturmalarda yeni bir operasyon daha düzenlendi. 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

FETÖ'NÜN SINAV AĞI DEŞİFRE OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıttığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.(Haberde yer alan fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ŞÜPHELİLER İÇİN EŞ ZAMANLI TAKİP SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara merkezli FETÖ'nün sınav ağına operasyon: 7 gözaltı kararı-3 Ankara merkezli FETÖ'nün sınav ağına operasyon: 7 gözaltı kararı-4 Ankara merkezli FETÖ'nün sınav ağına operasyon: 7 gözaltı kararı-5
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişi başladı: Küpe ve pasaport kuralına dikkat
SONRAKİ HABER

İstanbul'a kurbanlık girişi başladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler