FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturmalarda yeni bir operasyon daha düzenlendi. 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

FETÖ'NÜN SINAV AĞI DEŞİFRE OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.