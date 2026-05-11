THY, uçakta teknik inceleme başlattığını ve dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını duyurdu.

İlk değerlendirmelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, tahliye sürecinin başarıyla tamamlandığını ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Kule ekiplerinin talimatıyla uçakta tedbir amaçlı tahliye başlatıldı ve yolcular slide açılarak güvenli şekilde çıkarıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine kule ekiplerinin yönlendirmesiyle uçakta tedbir amaçlı tahliye süreci başlatıldı. Yolcular, slide açılarak kısa sürede güvenli şekilde uçaktan çıkarıldı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, tahliye sürecinin başarıyla tamamlandığını ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.(Haberde yer alan fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

"HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI"

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye işleminin sorunsuz tamamlandığını belirtti.

Üstün, "TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.