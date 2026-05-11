Türk Hava Yolları'nın TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağında korku dolu anlar yaşandı.
Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na normal iniş yapan uçakta, taksi yolunda ilerlediği sırada iniş takımlarında duman görüldü.
Durumun fark edilmesi üzerine kule ekiplerinin yönlendirmesiyle uçakta tedbir amaçlı tahliye süreci başlatıldı. Yolcular, slide açılarak kısa sürede güvenli şekilde uçaktan çıkarıldı.
"HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI"
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye işleminin sorunsuz tamamlandığını belirtti.
Üstün, "TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.
TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI
THY tarafından olay sonrası uçakta teknik inceleme başlatıldığı bildirildi. İlk değerlendirmelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığının düşünüldüğü aktarıldı.
Şirket ayrıca dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını duyurdu.