THY'den tahliye açıklaması: Katmandu uçağında teknik arıza meydana geldi

İstanbul’dan Nepal’in başkenti Katmandu’ya giden yolcu uçağında, iniş takımlarından duman yükselmesi üzerine tahliye kararı alındı. Yolcuların slide açılarak güvenli şekilde tahliye edildiği olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

  • THY'nin İstanbul-Katmandu seferini yapan TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçak, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra taksi yolunda ilerlerken iniş takımlarında duman görüldü.
  • Kule ekiplerinin talimatıyla uçakta tedbir amaçlı tahliye başlatıldı ve yolcular slide açılarak güvenli şekilde çıkarıldı.
  • THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, tahliye sürecinin başarıyla tamamlandığını ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.
  • İlk değerlendirmelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.
  • THY, uçakta teknik inceleme başlattığını ve dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağında korku dolu anlar yaşandı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na normal iniş yapan uçakta, taksi yolunda ilerlediği sırada iniş takımlarında duman görüldü.

Durumun fark edilmesi üzerine kule ekiplerinin yönlendirmesiyle uçakta tedbir amaçlı tahliye süreci başlatıldı. Yolcular, slide açılarak kısa sürede güvenli şekilde uçaktan çıkarıldı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, tahliye sürecinin başarıyla tamamlandığını ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.(Haberde yer alan fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

"HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI"

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye işleminin sorunsuz tamamlandığını belirtti.

Üstün, "TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.

THY'nin İstanbul-Katmandu seferini yapan TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçak, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra taksi yolunda ilerlerken iniş takımlarında duman görüldü.(Haberde yer alan fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

THY tarafından olay sonrası uçakta teknik inceleme başlatıldığı bildirildi. İlk değerlendirmelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığının düşünüldüğü aktarıldı.

Şirket ayrıca dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını duyurdu.

