Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine çifte operasyon: 5 tutuklama | 4 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda büyük bir başarıya imza atıldı. Narkotik ekiplerince durdurulan 3 araçta yapılan detaylı aramalarda 4 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 araçta toplam 4 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.
  • Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyon düzenledi.
  • Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
  • Güvenlik güçleri istihbari çalışmalar sonucu belirlenen güzergahlarda güvenlik tedbirlerini artırdı.

Şanlıurfa merkez ve Siverek sokaklarını zehirlemeye kalkışan uyuşturucu tacirleri polis ekiplerinin takibinden kaçamadı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toplum sağlığını tehdit eden karanlık ticareti bitirmek amacıyla harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre emniyet güçleri uyuşturucu ticareti yürüten şebekelere yönelik istihbari çalışmaları derinleştirdi. Merkez ve Siverek ilçesinde belirlenen güzergahlarda güvenlik tedbirleri artırıldı. Durdurulan 3 araçta yapılan hassas aramalarda toplam 4 kilo 250 gram skunk maddesi tespit edildi.

Şanlıurfa’da narkotik suçlarla mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik çifte operasyon gerçekleştirildi. (Fotoğraf: İHA)

5 ZEHİR TACİRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlar kapsamında zehir ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği öğrenildi.

