'BEN BUGÜN EVLADIMIN RUHUNUN YARISINI GÖKYÜZÜNE GÖNDEREBİLDİM'

Karar duruşmasının ardından açıklamalarda bulunan anne Gülüzar Sezer:

"Ben bugün evladımın ruhunun yarısını gökyüzüne gönderebildim. Adaleti tam sağlanmadı. Aynı halde, iştirak halinde olan kişilerin birkaçı dışarıda. Adaletin tam sağlanmasını istiyorum ve hepsinin bir an önce içeriye girip, o cezayı almalarını ve bütün gerçeklerin ortaya çıkarak, benim evladımın hakkını bana yarım değil, tam olarak vermesini istiyorum. Yavuz Güngör bugün bir daha dışarıya çıkıp da, bu toplumun evladını zehirleyemeyecek. Bugün ben burada Yavuz Güngör'ün karşısında sadece evladımın hakkını değil, zehirlediği, ticaretini yaptığı, girdiği her evde nasıl çocuklarımızı yok ettiyse, kaç ocak söndürdüyse, ben bütün evlatlarımızın hakkının hesabını ondan sordum. O bir daha gün yüzü göremeyecek. Fakat dışarıdakilerin de ben aynı şekilde yargılanmasını istiyorum. Bana o adaleti verdiler, teşekkür ediyorum fakat geri kalanını da yapsınlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum, Can Tuncay Bey'e sesimi duyduğu için çok teşekkür ediyorum, ama benim çocuğumun adaleti hala yarım" diye konuştu.